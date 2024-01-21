В Минске предлагают помещения в аренду за 0 рублей 21.01.2024, 14:41

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В чем подвох?

Минчанам предлагают арендовать 60 помещений за 0 рублей. Общая площадь — 14 326 м². Обязательное условие — создание рабочих мест.

По словам начальницы отдела по использованию государственного имущества комитета «Минскгоримущество» Галины Артимени, «акция» проходит ежемесячно с целью сокращения количества неиспользуемых площадей и оказания поддержки малому и среднему предпринимательству.

— Свежие данные размещаются на официальном сайте Мингорисполкома, а также в Единой информационной базе неиспользуемого государственного имущества. Кроме того, обновленные сведения ежемесячно направляются в Минский столичный союз предпринимателей и работодателей. В декабре 2023 года перечень объектов, предлагаемых для сдачи в аренду за 0 рублей, пополнился.