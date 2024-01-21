закрыть
21 января 2024, воскресенье, 15:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске предлагают помещения в аренду за 0 рублей

  • 21.01.2024, 14:41
  • 1,206
В Минске предлагают помещения в аренду за 0 рублей

В чем подвох?

Минчанам предлагают арендовать 60 помещений за 0 рублей. Общая площадь — 14 326 м². Обязательное условие — создание рабочих мест.

По словам начальницы отдела по использованию государственного имущества комитета «Минскгоримущество» Галины Артимени, «акция» проходит ежемесячно с целью сокращения количества неиспользуемых площадей и оказания поддержки малому и среднему предпринимательству.

— Свежие данные размещаются на официальном сайте Мингорисполкома, а также в Единой информационной базе неиспользуемого государственного имущества. Кроме того, обновленные сведения ежемесячно направляются в Минский столичный союз предпринимателей и работодателей. В декабре 2023 года перечень объектов, предлагаемых для сдачи в аренду за 0 рублей, пополнился.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип
Полеты выдвиженца во сне и наяву
Полеты выдвиженца во сне и наяву Владимир Халип
Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко