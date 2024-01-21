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Метко отработали дроны СБУ: новые подробности пожара в нефтяном терминале Усть-Луги

  • 21.01.2024, 14:55
  • 1,054
Метко отработали дроны СБУ: новые подробности пожара в нефтяном терминале Усть-Луги

Украинские спецслужбы раскрыли детали операции.

Ночная атака на морской терминал в Усть-Луге Ленинградской области проводилась в рамках спецоперации СБУ. Поражение беспилотниками вызвало пожар, который до сих пор не могут потушить.

Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Поражение нефтяного терминала, поставлявшего топливо, в том числе и для российской армии, усложнит его логистику для захватчиков.

«Нефтяной терминал «Усть-Луга Ойл» в Ленинградской области – важный объект для врага. Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и для войск России. Успешная атака на такой терминал не только наносит экономический ущерб врагу, лишая оккупантов возможности зарабатывать средства на ведение войны в Украине, но и значительно усложняет логистику топлива для военных РФ», – отмечает источник.

По данным российских СМИ, пораженный терминал принадлежит компании «Новатэк». В компании случившееся назвали «следствием внешнего воздействия».

«По предварительной информации, возгорание стало следствием внешнего воздействия. Пострадавших, угрозы жизни и здоровью людей нет. В настоящее время пожар локализован, специалистами предприятия, служб оперативного реагирования и МЧС контролируется остаточное выгорание углеводородного сырья».

На видео, снятом очевидцами атаки, голос за кадром подчеркивает, что взрыв и пожар вспыхнули после прилета БпЛА: россиянин заявил, что сначала услышал звук дрона, а затем увидел, как он летит в направлении терминала.

Также в соцсетях публиковались видео, зафиксировавшие пролет БпЛА самолетного типа.

Российский Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что примерно в 00:30 (по московскому времени) силы ПВО минобороны РФ дали сообщения всем соответствующим органам власти о появлении двух беспилотных летательных аппаратов, летящих в сторону Петербурга.

«Однако более трех часов их не могли сбить. Около трех часов ночи беспилотники поменяли маршрут и направились в сторону Кингисеппского района Ленинградской области. Примерно – вдоль реки Усть-Луга. Около 03:20 они атаковали терминал «Новатэк», – отмечено в сообщении.

В «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на источник также рассказали, что еще после атаки БПЛА на Петербургский нефтеналивной терминал, его руководство и владельцы били тревогу, поскольку летящий в направлении объекта дрон никто даже не пытался сбить.

«БПЛА спокойно долетел куда надо и нанес удар в 15 метрах от одного из самых крупных резервуаров с нефтепродуктами, который в тот момент был полон. То, что тогда не случилось гигантских взрыва и пожара, – удачное стечение обстоятельств. Однако «наверху» дали понять, что ничем помочь не могут, средств ПВО на все объекты города не хватает. Взамен категорически запретили распространяться об опасности и дали отмашку делать вид, что все хорошо. Через несколько дней дроны уже были более точными и минувшей ночью поразили терминал в Усть-Луге. Средства контроля три часа наблюдали за тем, как БПЛА летали над Питером и Ленинградской областью, сбить их было нечем», – констатирует канал.

Во время атаки погрузка шла на восемь судов, которые ходят под флагами Панамы, Мальты, Либерии, Габона, Греции, Маршалловых Островов, Каймановых Островов и Гонконга.

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