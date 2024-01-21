Кремлю потребовались новые «соловьевы» Telegram-канал «Вольнодумец»

21.01.2024, 15:02

Пропаганда не справляется.

«Федеральная образовательная программа «Мастерская новых медиа» объявила набор медийщиков на первый в 2024 году образовательный поток. Его участниками станут 75 человек — медиаменеджеры, медиаспециалисты, блогеры, контент-мейкеры, SMM-специалисты, продюсеры”, — сообщают российские СМИ. «Мастерская новых медиа» — это программа для медиа- и PR-технологов, созданная АНО «Диалог» и мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Первый этап отбора продлится до 5 февраля. Он предполагает прием заявок, анкетирование и выполнение творческого задания. Лучших ждет онлайн-интервью по итогам которого станут известны финалисты. Регистрация для медийщиков открыта, отбор на поток PR-специалистов начнется 22 января. Старт обучения запланирован на март.

«Участники узнают о современных трендах в интернет-коммуникациях, особенностях создания проектов и конструктивного контента, о формировании и развитии личного бренда в медиа, изучат техники информационных кампаний, займутся разработкой эффективной медиастратегии, изучат опыт мастеров и их команд».

В числе мастеров в предыдущие годы были медиаменеджеры Владимир Соловьев, Арам Габрелянов и другие кремлевские пропагандисты. Вот они и будут учить, как оболванивать народ, как на белое говорить черное и прославлять вечного правителя Кремля. И хотя его давно уже никто не видит, он уверенно ведет Россию к краху, в чем ему эффективно помогают обученные по кремлевской программе «Мастерская новых медиа».

Telegram-канал «Вольнодумец»