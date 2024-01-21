Синоптики спрогнозировали в Беларуси необычную неделю 21.01.2024, 15:18

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Где будет теплее всего с 22 по 28 января?

На смену морозам в Беларусь на неделе с 22 по 28 января должен прийти теплый и влажный воздух. Из-за этого жителей, вероятно, ждут неприятные погодные условия — мокрые осадки, туманы, гололед и не только. Какие температуры спрогнозировали синоптики?

Как сообщили в телеграм-канале о погоде в Беларуси @nadvorie, ближе к ночи 22 января на востоке страны будет «-12..-15°, местами до -18°; на западе гораздо теплее -4..-7°».

По словам автора тг-канала, антициклон «постепенно перемещается на восток и в наш регион начнет поступать теплый воздух из Атлантики».

«Боюсь, что вся следующая неделя будет унылая и слякотная с температурным фоном -1..+1°. Прямо с вечера понедельника и начнем», — отметили в @nadvorie.

Прогноз погоды на неделю с 22 по 28 января

В свою очередь специалисты Белгидромета спрогнозировали, что в понедельник 22 января на погоду в Беларуси повлияют фронтальные разделы, смещающиеся с Польши.

Так, жителей северо-запада Беларуси ждут снег, мокрый снег, дождь, а также слабые метель и гололед. По стране также пообещали местами сильный порывистый ветер.

Что касается температуры, то ночью метеорологи ожидают от -3°С по северо-западу до -15°С по юго-востоку. Днем -3..+3°С, на востоке чуть холоднее — до -5°С.

А вот ночью во вторник 23 января Беларусь, согласно словам экспертов, окажется «в неустойчивой воздушной массе атлантического происхождения». По стране пройдут небольшие кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью температура составит +2°С по западу до -6°С по юго-востоку. Днем -2..+4°С.

Далее прогноз на неделю дал известный белорусский синоптик Дмитрий Рябов. Он сообщил, что ночью в среду 24 января будет -2 до +2℃, днем до +3℃.

По предварительным данным, с четверга 25 января погоду «продолжит определять циклон с центром над центральными регионами России». Поэтому на большей части Беларуси (а в пятницу 26 января — по востоку) должны пройти снег и мокрый снег. Рябов отметил, что ночью в четверг будет около 0℃, а в пятницу от -2 до -7℃. Днем в четверг от 0 до +3℃, в пятницу от +1 -3℃.

Однако, по его словам, в выходные 27-28 января снова похолодает из-за «области высокого атмосферного давления и холодного, влажного воздуха с севера». Ночью может быть -4℃ по западу до -11℃ по северо-востоку. Днем от +3℃ до -8℃.