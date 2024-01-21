«В 1944 году Третий рейх показал рекордный уровень ВВП за всю историю своего существования» 1 Дмитрий Чернышев

21.01.2024, 15:22

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В чем парадокс российской экономики?

Блогер объяснил «удивительный» результат российской экономики.

Телеграм-канал «Записки у изголовья» пишет: «Недавно президент Путин заявил, что Россия стала первой в Европе по объему экономики, обогнав даже давнего лидера — Германию! Глава государства назвал такой результат удивительным, ведь нас «со всех сторон душат, давят».

Предлагаем Путину, Хазину и другим «экспертам Царьграда» посмотреть на этот график ВВП на душу населения той же самой Германии 80 лет назад. Видите, когда он достиг наивысшего показателя? В 1944 году.

В том самом, когда немецкий фронт откатывался под таранными ударами с запада и востока, а союзники буднично обрушивали на города Германии по 300 тонн бомб в день без выходных и праздников, целясь по промышленным предприятиям и попутно стирая с лица земли целые города.

Как так вышло? Очень просто: в ВВП автоматически засчитывалось все военное производство, разогнанное Шпеером до бешеного уровня — и немедленно сжигавшееся в топке тотальной войны, лишь продляющей бессмысленную агонию обреченного нацистского режима.

Руины Гамбурга гудели в топке чудовищного огненного шторма — а подземные заводы в три смены клепали новейшие «Фау-2», каждая из которых стоила огромных денег.

Именно за счет этого доживавший свои последние месяцы Третий рейх и показал рекордный уровень ВВП за всю короткую историю своего существования.

К слову, и в СССР даже в самые черные дни 1942, на пике вражеской оккупации, спад ВВП был едва заметным — и по той же самой причине.

А уже в 1946 в мирной, никем уже не бомбившейся Германии этот показатель обрушился втрое. При этом голодный мор там отнюдь не начался.

Почему? Да потому что ее гражданский ВВП сократился не втрое, а гораздо меньше. Страна просто сбросила гигантскую опухоль нацистского ВПК, пожиравшего большую часть ее ресурсов, но не производившего ничего полезного для мирной жизни.

Мерять достижения ведущей агрессивную войну страны по ее ВВП — это примерно то же самое, что мерять благосостояние законченного героинового наркомана по тем суммам, которые он ежедневно тратит на хмурый (так наркозависимые называют неразбавленный героин – ред.).

Дмитрий Чернышев, «Фейсбук»