СМИ: Российская ПВО в Усть-Луге не сработала из-за Путина на Валдае 5 21.01.2024, 15:44

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Беспилотники совершили хитрый маневр перед тем, как ударить по терминалу.

Из-за дефицита систем ПВО беспилотники успешно атаковали морской порт Усть-Луги в Ленинградской области. При этом дроны совершили хитрый маневр накануне удара.

Об этом пишет российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ:

«Примерно в 00:30 силы ПВО Минобороны РФ дали сообщения всем соответствующим органам власти о появлении двух беспилотных летательных аппаратов, летящих в сторону Петербурга. Однако, более трех часов их не могли сбить. Около трех часов ночи беспилотники поменяли маршрут и направились в сторону Кингисеппского района Ленинградской области. Примерно – вдоль реки Усть-Луга. Около 03:20 они атаковали терминал «Новатэк».

Информацию подтвердил еще один российский анонимный Telegram-канал.

Источник опровергает официальную версию Минобороны РФ о том, что якобы была предотвращена атака БПЛА на морской порт Усть-Луги. Сообщается, что руководство объекта било тревогу после того, как ранее беспилотники ударили по Петербургскому нефтеналивному терминалу.

«БПЛА спокойно долетел куда надо (атака на нефтеналивной терминал - ред.) и нанес удар в 15 метрах от одного из самых крупных резервуаров с нефтепродуктами, который в тот момент был полон. То, что тогда не случилось гигантских взрыва и пожара, удачное стечение обстоятельств. Однако, наверху дали понять, что ничем помочь не могут, средств ПВО на все объекты города не хватает. Взамен категорически запретили распространяться об опасности и дали отмашку делать вид, что все хорошо», - говорится в публикации

Через несколько дней, по словам источников, была осуществлена более точная спецоперация, в ходе которой БПЛА ударил по морскому порту Усть-Луги. Инсайдеры также утверждают, что силы ПВО в течение трех часов через спецоборудование наблюдали, как воздушные цели летали над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, но сбить их было нечем.

Источник ВЧК-ОГПУ также рассказал, что успешные атаки БПЛА на Санкт-Петербург и Ленинградскую область связаны с острой нехваткой технических средств обнаружения малоразмерных воздушных целей и мобильных зенитно-ракетных комплексов ПВО, способных их сбивать. «Панцири» были брошены на защиту «особо важного» объекта (резиденции Путина) на Валдае.

По словам источника, принцип успешной работы ПВО лежит в круговой защите объекта, будь это нефтебаза, завод или целый регион.

6-я Ленинградская армия ВВС и ПВО в лучшее времена располагала всего одним дивизионом самоходным ЗРК «Панцирь С1», это где-то 6 машин. После начала войны, почти все «Панцири» были направлены на защиту «стратегически важного» объекта на Валдае , где расположена резиденция президента РФ, часть отправилась в зону боевых действий и один комплекс был «потерян» в 2023 году, вследствие аварии в Ленобласти.

Другие комплексы военного округа ПВО в Ленобласти- это в основном С 400 и С 300 и Бук М1, которые для борьбы с малоразмерными тихоходными целями просто бесполезны.