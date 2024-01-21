Боевые действия в 2024 году: Буданов анонсировал сюрпризы для россиян 1 21.01.2024, 15:58

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Вся легенда о «могуществе» России — это мыльный пузырь.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал недавние удары по критическим объектам на территории России и подчеркнул, что в ближайшем будущем не предвидится никаких кардинальных изменений. Об этом он заявил в своем интервью для Financial Times.

«Мы не предполагаем кардинальных изменений в ближайшее время. Все, что мы сделали, мы будем делать и в дальнейшем», - сказал он.

Как говорится в материале издания, «наглая тактика» порой вызывает раздражение среди западных сторонников Украины, поскольку некоторые из них боятся, что это может привести к жесткому, а возможно даже ядерному ответу от президента России Владимира Путина.

«Начальника разведки (Кирилла Буданов - ред.) не трогают такие беспокойства, и он обещает продолжать действовать глубоко в России, чтобы саботировать военную машину Путина», - пишет FT.

В то же время глава Главного управления разведки, воздержался от предоставления оценки текущей ситуации на фронте и предложил обращаться за ответами в Генеральный штаб.

«Я надеюсь, что наши успехи будут больше, чем их», - отметил Буданов.

Он также отметил, что Украине удастся остановить российскую армию.

«Вся легенда о могуществе России - это мыльный пузырь», - добавил Буданов.