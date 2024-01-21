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Минчанка мечтала о мехах, но не могла себе их позволить — что было дальше?

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  • 21.01.2024, 16:03
  • 2,608
Минчанка мечтала о мехах, но не могла себе их позволить — что было дальше?
иллюстративное фото

История стала известной благодаря нелепой случайности.

Жительница Минска мечтала о мехах, но денег на их покупку у нее не было. Тогда она попыталась украсть их в ЦУМе, но не смогла это сделать из-за бдительности продавщицы. Возможно, эта история не дошла бы до суда, если бы не нелепая случайность, о которой «Зеркало» узнало из Банка судебных решений.

У минчанки не было финансовой возможности купить себе меха, тогда она решила их украсть. Взяв с собой ножницы и большие пакеты, она пришла в ЦУМ. Там она выбрала меховой женский жакет серого цвета, стоимостью 5518 рублей, и меховое пальто коричневых оттенков за 7998 рублей. Чей именно мех использовался при пошиве этих изделий, не сообщается.

Взяв вещи, она отправилась в примерочную кабинку и срезала с них антикражные клипсы. А вот упаковать меха в заготовленные заранее пакеты она не могла: мешала бдительная продавщица, которая следила за примерочной кабинкой и дорогостоящими вещами. В итоге любительница мехов отдала ей вещи, показала ей пустой пакет и направилась к выходу из отдела.

Но тут сработали противокражные рамки, и ее задержал охранник. Оказалось, что, когда она срезала клипсы, одна из них упала ей в сумочку.

Продавщица тем временем проверила жакет и пальто, которые до этого примеряла минчанка. Вещи были испорчены: срезая клипсы, женщина отхватила от жакета кусок пояса, а в пальто — часть меха.

Ущерб был значительным, и на минчанку завели уголовное дело по ч.1 ст. 13, ч.3 ст. 205 (Приготовление к краже) УК Беларуси.

На суде выяснилось, что женщина страдает психическим расстройством (заболеванием) в форме параноидной шизофрении. В момент попытки кражи она не могла в полной мере осознавать значение своих действий и руководить ими.

Учитывая заключение эксперта, чистосердечное раскаяние женщины и ее биографию, суд приговорил ее к двум годам лишения свободы с отсрочкой на два года. Это означает, что если за это время к ней не возникнет претензий со стороны органов, то в колонию она не отправится.

А ЦУМ подал гражданский иск к минчанке на сумму 699 рублей — именно столько придется потратить на ремонт меховых жакета и пальто, которые минчанке не получилось украсть, но удалось испортить.

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