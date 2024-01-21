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Батон Березовского комбината разделил Сеть на два лагеря

7
  • 21.01.2024, 16:17
  • 3,992
Батон Березовского комбината разделил Сеть на два лагеря

Комментаторы не могут сойтись во мнении о его потребительских качествах.

В ТikTok и Instagram завирусилось видео с хлебобулочным изделием Березовского комбината кооперативной промышленности.

В нем мужчина сминает руками батон «Заречный», который довольно быстро принимает изначальную форму.

Количество просмотров видеоролика близится к двум миллионам, а комментаторы не могут сойтись во мнении – хорош ли такой «воздушный» хлеб или все же потребительские качества его сомнительны.

@r_o_man_82

♬ 3 Haselnüsse - Jaques Raupé & Felix Harrer

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