Батон Березовского комбината разделил Сеть на два лагеря

Батон Березовского комбината разделил Сеть на два лагеря7
- 21.01.2024, 16:17
- 3,992
Комментаторы не могут сойтись во мнении о его потребительских качествах.
В ТikTok и Instagram завирусилось видео с хлебобулочным изделием Березовского комбината кооперативной промышленности.
В нем мужчина сминает руками батон «Заречный», который довольно быстро принимает изначальную форму.
Количество просмотров видеоролика близится к двум миллионам, а комментаторы не могут сойтись во мнении – хорош ли такой «воздушный» хлеб или все же потребительские качества его сомнительны.
@r_o_man_82 ♬ 3 Haselnüsse - Jaques Raupé & Felix Harrer