Батон Березовского комбината разделил Сеть на два лагеря 7 21.01.2024, 16:17

3,992

Комментаторы не могут сойтись во мнении о его потребительских качествах.

В ТikTok и Instagram завирусилось видео с хлебобулочным изделием Березовского комбината кооперативной промышленности.

В нем мужчина сминает руками батон «Заречный», который довольно быстро принимает изначальную форму.

Количество просмотров видеоролика близится к двум миллионам, а комментаторы не могут сойтись во мнении – хорош ли такой «воздушный» хлеб или все же потребительские качества его сомнительны.