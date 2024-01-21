закрыть
21 января 2024, воскресенье, 16:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Гродно ликвидируют фонд, который помогал детям с нарушением развития

  • 21.01.2024, 16:40
В Гродно ликвидируют фонд, который помогал детям с нарушением развития
Фото: lidanews.by

В 2021-м году фонд победил на конкурсе инициатив, который финансировался ЕС.

Местный фонд регионального социального развития и помощи «Пад белымі крыламі» будут ликвидировать в Гродненском областном суде. Истцом о ликвидации выступает соучредитель фонда Татьяна Коренюк. В свое время он стал победителем конкурса инициатив по развитию предпринимательства в рамках проекта ЕС-ПРООН, пишет hrodna.life.

Заседание назначено на 26 января. Судья — Юрий Корецкий.

Фонд действовал с 2020 года. Одна из его инициатив — «Крылья надежды» — подразумевала внедрение системы ранней диагностики нарушений развития у детей. Для этого планировали открыть медицинский центр с необходимым оборудованием. Госпресса отмечала, что такой центр будет необходимым жителям Лидского района, который не могут пройти обследование в крупных городах Беларуси.

В организации делали изделия коррекционно развивающего назначения из дерева и помогали детям с особенностями психофизического развития с использованием инновационных технологий. При этом они создали более 10 рабочих мест.

Фонд работал вместе с логопедическим центром «Эдельвейс». Их предложение в 2021 году в партнерстве стало победителем конкурса инициатив по развитию предпринимательства в рамках проекта ЕС-ПРООН «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь», который финансировался Европейским союзом.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип
Полеты выдвиженца во сне и наяву
Полеты выдвиженца во сне и наяву Владимир Халип
Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко