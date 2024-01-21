В Гродно ликвидируют фонд, который помогал детям с нарушением развития 21.01.2024, 16:40

Фото: lidanews.by

В 2021-м году фонд победил на конкурсе инициатив, который финансировался ЕС.

Местный фонд регионального социального развития и помощи «Пад белымі крыламі» будут ликвидировать в Гродненском областном суде. Истцом о ликвидации выступает соучредитель фонда Татьяна Коренюк. В свое время он стал победителем конкурса инициатив по развитию предпринимательства в рамках проекта ЕС-ПРООН, пишет hrodna.life.

Заседание назначено на 26 января. Судья — Юрий Корецкий.

Фонд действовал с 2020 года. Одна из его инициатив — «Крылья надежды» — подразумевала внедрение системы ранней диагностики нарушений развития у детей. Для этого планировали открыть медицинский центр с необходимым оборудованием. Госпресса отмечала, что такой центр будет необходимым жителям Лидского района, который не могут пройти обследование в крупных городах Беларуси.

В организации делали изделия коррекционно развивающего назначения из дерева и помогали детям с особенностями психофизического развития с использованием инновационных технологий. При этом они создали более 10 рабочих мест.

Фонд работал вместе с логопедическим центром «Эдельвейс». Их предложение в 2021 году в партнерстве стало победителем конкурса инициатив по развитию предпринимательства в рамках проекта ЕС-ПРООН «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь», который финансировался Европейским союзом.