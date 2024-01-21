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Лукашисты согнали сотни подростков на показательное задержание сверстника

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  • 21.01.2024, 17:13
  • 3,478
Лукашисты согнали сотни подростков на показательное задержание сверстника

Фотофакт.

В Гомеле на глазах у сотен сверстников арестовали подростка.

Процедуру взятия под стражу несовершеннолетнего провели в отделе внутренних дел администрации Центрального района, сообщает сайт newsgomel.by.

Молодому человеку вменяют четвёртую часть статьи 328, которая предусматривает до 20 лет лишения свободы. И это наказание для парня, которому только 16 лет.

В Беларуси продолжается практика показательных судов и задержаний. Несколько дней назад в Барановичском технологическом колледже в присутствии учащихся прокуратура взяла под стражу 17-летнего парня.

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