Лукашисты согнали сотни подростков на показательное задержание сверстника 4 21.01.2024, 17:13

3,478

Фотофакт.

В Гомеле на глазах у сотен сверстников арестовали подростка.

Процедуру взятия под стражу несовершеннолетнего провели в отделе внутренних дел администрации Центрального района, сообщает сайт newsgomel.by.

Молодому человеку вменяют четвёртую часть статьи 328, которая предусматривает до 20 лет лишения свободы. И это наказание для парня, которому только 16 лет.

В Беларуси продолжается практика показательных судов и задержаний. Несколько дней назад в Барановичском технологическом колледже в присутствии учащихся прокуратура взяла под стражу 17-летнего парня.