Лукашисты согнали сотни подростков на показательное задержание сверстника

Лукашисты согнали сотни подростков на показательное задержание сверстника4
- 21.01.2024, 17:13
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Фотофакт.
В Гомеле на глазах у сотен сверстников арестовали подростка.
Процедуру взятия под стражу несовершеннолетнего провели в отделе внутренних дел администрации Центрального района, сообщает сайт newsgomel.by.
Молодому человеку вменяют четвёртую часть статьи 328, которая предусматривает до 20 лет лишения свободы. И это наказание для парня, которому только 16 лет.
В Беларуси продолжается практика показательных судов и задержаний. Несколько дней назад в Барановичском технологическом колледже в присутствии учащихся прокуратура взяла под стражу 17-летнего парня.