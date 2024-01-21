Дрессированный Кремль Андрей Окунь

21.01.2024, 17:33

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Хотели казаться львами, но встают на задние лапки по команде.

Любят на Руси придумывать, как бы ещё поиздеваться над простыми людьми. Благо, государство за свою многовековую историю накопило достаточно опыта в этом бравом деле. Тут вам и четвертование, и повешение, и наше оригинальное изобретение, узнаваемое во всём мире — ГУЛАГ.

Проблема в том, что со временем жизнь человека значительно выросла в цене, из-за чего государственники с плетями сильно приуныли. Никаких вам оброков или на худой конец ударов розгами. Тишь, гладь да гражданская благодать. Только жажда напиться человеческой крови никуда не делась, поэтому рыхлые трёхподбородочные дядьки в пиджаках и придумывают разные реестры иноагентов.

Правда, есть один нюанс. Чаще всего эти агрессивные монархисты-консерваторы в реальности ничего из себя не представляют. Если присмотреться, то окажется, что перед нами не благородные львы, какими они хотят казаться, а ручные зверьки, встающие на задние лапки по команде «сверху».

Вот, например, накануне депутат Госдумы Андрей Гурулёв сказал, что для несогласных с государством необходимо возродить ГУЛАГ:

«Хочу, чтобы те, кто сегодня вредит нашей Родине здесь, внутри, радостно махали кайлом в районе Колымского тракта».

Бессмысленно сердиться на Гурулёва. Он скажет, что угодно, если на то будет воля из Администрации президента. Гурулёв счастлив и благодарен этой власти за то, что она нашла для него место, определила ему роль. Вот он и работает в придуманном амплуа, как это делал Владимир Жириновский или Виталий Милонов.

Важно не упускать суть — такие как Гурулёв не идейные. Они не готовы сражаться за свою точку зрения и уж тем более не готовы жертвовать хоть толикой комфорта, чтобы отстоять собственные взгляды. Поэтому цена их криков и угроз равна нулю.

Андрей Окунь, Telegram