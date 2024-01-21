«Вот такие белорусские девушки — упрямые и бесстрашные» 3 21.01.2024, 17:46

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Миниатюрная девушка из Лиды ушла в дальнобои и веселит людей в ТикТоке.

Глядя на фото миниатюрной Юли из Лиды на фоне многотонной машины, невольно задаёшься вопросом: а так вообще можно, работать в «дальнобое»? Оказывается, что ничего невозможного нет.

Любовь к большим автомобилям к Юле пришла ещё в самом детстве. Папа девушки был водителем грузовых авто и нередко усаживал дочку за руль. Вот тогда уже и появилась симпатия к большегрузам, вспоминает белоруска. Правда, она, прежде чем стать шофёром многотонной машины, сменила не одну работу: трудилась и поваром, и официантом, и даже таксистом, рассказывает av.by.

— Я помню дрожащие руки и ватные ноги от большого потока машин на автобане: с таким трафиком я столкнулась впервые! 23 тонны за плечами, крутые повороты перед глазами, хвосты фур, туннели, ночи на парковках… После первой недели я уже искала билет на самолёт и хотела вернуться назад, — вспоминает Юля, как начиналась её первая каденция.

«Иди борщи вари!»

В реальный дальнобой девушку «затянул» муж — он уже работал шофёром большегруза. И белоруска, вдохновившись примером своего супруга, решила колесить вместе с ним. Но знала ли тогда Юля, что каденции по Европе — это не только красивые пейзажи за окном, неплохая по меркам Беларуси зарплата и дорожная романтика?

— Меня успокаивала музыка и поговорка: «Глаза боятся, а руки делают», — признаётся дальнобойщица. — Я в этой профессии три года, и от страхов уже не осталось и следа!

Более того, Юля завела свой канал в «ТикТоке», где показывает смешные видео и рабочие будни, а также поддерживает девушек, которые только-только собираются вступить на эту нелёгкую стезю.

— Конечно, там не без хейта! Пишут всякое, мол, иди борщи вари! Или критикуют, как я меняю колесо! Но у меня уже иммунитет к таким комментариям, поэтому я и дальше «пилю» смешной контент, набирая лайки и просмотры.

— Конечно, это нелёгкая работа! Особенно в зимнюю пору года. Помню, однажды ехала по Скандинавии на загрузку. Прицеп был пустой, на улице — метель и приличный минус. Покатилась с горки, а прицеп мой начал складываться! Что делаю я? Медленно и плавно нажимаю на тормоз. Кое-как машину удалось выровнять, но адреналин ещё долго блуждал по моему организму! В такую погоду каждый отведённый в сторону взгляд может стоить жизни, и это надо помнить!

В рейсы Юля ездит и с мужем, и в одиночку — таковы правила компании, где трудится белоруска.

— Не буду лукавить и скажу, что очень волнуюсь, когда предстоит одиночный рейс. Ведь тогда вся ответственность лежит исключительно на мне: не забыть внести плату за дороги, записать вес груза, километраж на одометре и правильно настроить температуру рефрижератора, отправить всё логисту, — перечисляет девушка свои обязанности. — Помню, как-то на загрузке у меня замёрзли штанги и я не могла раздвинуть замок. И вот тут мне пришлось обратиться за помощью к мужчинам, но и они оказались не в силах помочь! «Наляпала» эти штанги кое-как! Но главное, что груз доставила неповреждённым, а везла я тогда мороженое. Вот такие белорусские девушки — упрямые и бесстрашные!

Большие и маленькие штрафы

А ещё наши любят «погонять» и потом получить за это наказание, смеётся Юля. Подобных взысканий у девушки за три года накопилось очень много: от небольших (50 евро) до весьма приличных — 350 евро за показания на тахографе!

— Полиция в Скандинавии останавливает часто! Но в основном это обычная проверка, а вот в Италии однажды карабинер (представитель правоохранительных органов Итальянской Республики. — Прим. авт.) помог проехать и стать на паркинг, так как в ночное время часто закрывают туннели. Для подобных случаев я всегда вожу с собой наши белорусские брелоки с изображением аиста и василька! Подарила ему такой, он был очень рад и признателен.

— Конечно, без штрафов не обходится ни один рейс. У меня основное нарушение — это превышение скорости. Самое большое взыскание получила во Франции. Тогда я превысила на 20 км/ч — полицейский выписал мне 135 евро штрафа! В Австрии за такое нарушение пришлось отдать 90 евро. Было ещё взыскание в Швеции. Там припарковалась в хвосте фур — согласно их правилам, делать так запрещено! А вот в Испании меня, я считаю, просто «развели». Полиция проверила мой тахограф. И говорит, мол, я нарушила режим отдыха и сна. Хотя я точно знаю, что этого не делала.

— В общем, предложили заплатить на месте 300 евро или позже, но уже все 500! Я связалась с экспедитором. Мне сказали: «Плати, потом разберёмся». Ну и выяснилось затем, что нарушения не было с моей стороны. Данную сумму мне компенсировали.

«1 800 евро — это уже после выплаты всех штрафов»

Испанию Юля любит больше всего. Говорит, здесь самый весёлый и гостеприимный народ. А вот из машин белоруска предпочитает Volvo. Хотя ездила на многих тягачах — новеньких и уже вконец «убитых».

— Я работаю на «рэфе» (холодильник. — Прим. авт.). Возим в основном овощи и фрукты из Испании в Скандинавию, а из Норвегии — рыбу и морепродукты в тёплые страны.

Оплата труда, как и в других компаниях, у Юли посуточная. Сегодня за одни сутки её работы фирма платит 77 евро. Как только стаж достигнет отметки трёх лет, сумма поднимется на 2 евро. В месяц «чистыми» получается €1 800 — это уже после погашения всех штрафов. 600 евро уходит на еду и другие траты.

— Тружусь не ради денег! Просто очень люблю эту профессию. Утром встаёшь — и ты уже на рабочем месте. Пьёшь кофе с улыбкой и едешь покорять горы и серпантины. В кабине нет ворчливого начальства, которое отчитывает за опоздание или какие-то промахи.

«На паркингах Европы сейчас как в России в лихие 90-е»

Вместе с собой Юля возит спортивный инвентарь: специальные резинки, гантели и коврик. Каждое утро белоруски начинается с упражнений прямо у кабины фуры. Без спорта, говорит девушка, она уже не представляет своей жизни. И сидячий образ работы этому вовсе не помеха.

Хотя в последнее время, признаётся собеседница, в жизни дальнобойщика много опасностей и трудностей.

— На паркингах Европы сейчас как в России в лихие 90-е! То топливо сольют, то машину ограбят. Небезопасно, но придумываем всякие штуки: ставим замки на двери изнутри, на баки — «сигналки». Самое страшное — пережить зиму, так как в этот период очень много аварий, — рассказывает Юля про главные сложности своей работы. — И, конечно, тоскую по детям. У меня их трое: два маленьких сына и уже взрослая дочь. Старшая учится в Минске, а за сыновьями приглядывает мама, пока я в командировке. Мы стараемся не ездить долго: наша каденция в основном длится два месяца, а месяц мы дома. Иногда повезёт: груз у нас в Литву. Тогда на выходные можем на великах домой сгонять!

Несмотря на все трудности, в другой профессии Юля себя уже не представляет. Говорит, вряд ли сменит кабину фуры на что-то иное:

— Если же придётся менять работу, то я готова сесть и за руль КамАЗа, и на самосвал-семитонник. Отучусь на комбайнёра, если что, — то ли в шутку, то ли всерьёз произносит белоруска.