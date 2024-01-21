закрыть
21 января 2024, воскресенье, 18:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Вот такие белорусские девушки — упрямые и бесстрашные»

3
  • 21.01.2024, 17:46
  • 4,678
«Вот такие белорусские девушки — упрямые и бесстрашные»

Миниатюрная девушка из Лиды ушла в дальнобои и веселит людей в ТикТоке.

Глядя на фото миниатюрной Юли из Лиды на фоне многотонной машины, невольно задаёшься вопросом: а так вообще можно, работать в «дальнобое»? Оказывается, что ничего невозможного нет.

Любовь к большим автомобилям к Юле пришла ещё в самом детстве. Папа девушки был водителем грузовых авто и нередко усаживал дочку за руль. Вот тогда уже и появилась симпатия к большегрузам, вспоминает белоруска. Правда, она, прежде чем стать шофёром многотонной машины, сменила не одну работу: трудилась и поваром, и официантом, и даже таксистом, рассказывает av.by.

— Я помню дрожащие руки и ватные ноги от большого потока машин на автобане: с таким трафиком я столкнулась впервые! 23 тонны за плечами, крутые повороты перед глазами, хвосты фур, туннели, ночи на парковках… После первой недели я уже искала билет на самолёт и хотела вернуться назад, — вспоминает Юля, как начиналась её первая каденция.

«Иди борщи вари!»

В реальный дальнобой девушку «затянул» муж — он уже работал шофёром большегруза. И белоруска, вдохновившись примером своего супруга, решила колесить вместе с ним. Но знала ли тогда Юля, что каденции по Европе — это не только красивые пейзажи за окном, неплохая по меркам Беларуси зарплата и дорожная романтика?

— Меня успокаивала музыка и поговорка: «Глаза боятся, а руки делают», — признаётся дальнобойщица. — Я в этой профессии три года, и от страхов уже не осталось и следа!

Более того, Юля завела свой канал в «ТикТоке», где показывает смешные видео и рабочие будни, а также поддерживает девушек, которые только-только собираются вступить на эту нелёгкую стезю.

— Конечно, там не без хейта! Пишут всякое, мол, иди борщи вари! Или критикуют, как я меняю колесо! Но у меня уже иммунитет к таким комментариям, поэтому я и дальше «пилю» смешной контент, набирая лайки и просмотры.

— Конечно, это нелёгкая работа! Особенно в зимнюю пору года. Помню, однажды ехала по Скандинавии на загрузку. Прицеп был пустой, на улице — метель и приличный минус. Покатилась с горки, а прицеп мой начал складываться! Что делаю я? Медленно и плавно нажимаю на тормоз. Кое-как машину удалось выровнять, но адреналин ещё долго блуждал по моему организму! В такую погоду каждый отведённый в сторону взгляд может стоить жизни, и это надо помнить!

В рейсы Юля ездит и с мужем, и в одиночку — таковы правила компании, где трудится белоруска.

— Не буду лукавить и скажу, что очень волнуюсь, когда предстоит одиночный рейс. Ведь тогда вся ответственность лежит исключительно на мне: не забыть внести плату за дороги, записать вес груза, километраж на одометре и правильно настроить температуру рефрижератора, отправить всё логисту, — перечисляет девушка свои обязанности. — Помню, как-то на загрузке у меня замёрзли штанги и я не могла раздвинуть замок. И вот тут мне пришлось обратиться за помощью к мужчинам, но и они оказались не в силах помочь! «Наляпала» эти штанги кое-как! Но главное, что груз доставила неповреждённым, а везла я тогда мороженое. Вот такие белорусские девушки — упрямые и бесстрашные!

Большие и маленькие штрафы

А ещё наши любят «погонять» и потом получить за это наказание, смеётся Юля. Подобных взысканий у девушки за три года накопилось очень много: от небольших (50 евро) до весьма приличных — 350 евро за показания на тахографе!

— Полиция в Скандинавии останавливает часто! Но в основном это обычная проверка, а вот в Италии однажды карабинер (представитель правоохранительных органов Итальянской Республики. — Прим. авт.) помог проехать и стать на паркинг, так как в ночное время часто закрывают туннели. Для подобных случаев я всегда вожу с собой наши белорусские брелоки с изображением аиста и василька! Подарила ему такой, он был очень рад и признателен.

— Конечно, без штрафов не обходится ни один рейс. У меня основное нарушение — это превышение скорости. Самое большое взыскание получила во Франции. Тогда я превысила на 20 км/ч — полицейский выписал мне 135 евро штрафа! В Австрии за такое нарушение пришлось отдать 90 евро. Было ещё взыскание в Швеции. Там припарковалась в хвосте фур — согласно их правилам, делать так запрещено! А вот в Испании меня, я считаю, просто «развели». Полиция проверила мой тахограф. И говорит, мол, я нарушила режим отдыха и сна. Хотя я точно знаю, что этого не делала.

— В общем, предложили заплатить на месте 300 евро или позже, но уже все 500! Я связалась с экспедитором. Мне сказали: «Плати, потом разберёмся». Ну и выяснилось затем, что нарушения не было с моей стороны. Данную сумму мне компенсировали.  

«1 800 евро — это уже после выплаты всех штрафов»

Испанию Юля любит больше всего. Говорит, здесь самый весёлый и гостеприимный народ. А вот из машин белоруска предпочитает Volvo. Хотя ездила на многих тягачах — новеньких и уже вконец «убитых».

— Я работаю на «рэфе» (холодильник. — Прим. авт.). Возим в основном овощи и фрукты из Испании в Скандинавию, а из Норвегии — рыбу и морепродукты в тёплые страны.

Оплата труда, как и в других компаниях, у Юли посуточная. Сегодня за одни сутки её работы фирма платит 77 евро. Как только стаж достигнет отметки трёх лет, сумма поднимется на 2 евро. В месяц «чистыми» получается €1 800 — это уже после погашения всех штрафов. 600 евро уходит на еду и другие траты.

— Тружусь не ради денег! Просто очень люблю эту профессию. Утром встаёшь — и ты уже на рабочем месте. Пьёшь кофе с улыбкой и едешь покорять горы и серпантины. В кабине нет ворчливого начальства, которое отчитывает за опоздание или какие-то промахи.

«На паркингах Европы сейчас как в России в лихие 90-е» 

Вместе с собой Юля возит спортивный инвентарь: специальные резинки, гантели и коврик. Каждое утро белоруски начинается с упражнений прямо у кабины фуры. Без спорта, говорит девушка, она уже не представляет своей жизни. И сидячий образ работы этому вовсе не помеха.

Хотя в последнее время, признаётся собеседница, в жизни дальнобойщика много опасностей и трудностей.  

— На паркингах Европы сейчас как в России в лихие 90-е! То топливо сольют, то машину ограбят. Небезопасно, но придумываем всякие штуки: ставим замки на двери изнутри, на баки — «сигналки». Самое страшное — пережить зиму, так как в этот период очень много аварий, — рассказывает Юля про главные сложности своей работы. — И, конечно, тоскую по детям. У меня их трое: два маленьких сына и уже взрослая дочь. Старшая учится в Минске, а за сыновьями приглядывает мама, пока я в командировке. Мы стараемся не ездить долго: наша каденция в основном длится два месяца, а месяц мы дома. Иногда повезёт: груз у нас в Литву. Тогда на выходные можем на великах домой сгонять!  

Несмотря на все трудности, в другой профессии Юля себя уже не представляет. Говорит, вряд ли сменит кабину фуры на что-то иное:

— Если же придётся менять работу, то я готова сесть и за руль КамАЗа, и на самосвал-семитонник. Отучусь на комбайнёра, если что, — то ли в шутку, то ли всерьёз произносит белоруска.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип
Полеты выдвиженца во сне и наяву
Полеты выдвиженца во сне и наяву Владимир Халип
Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко