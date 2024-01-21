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В Мозыре жители арендного дома переплатили за коммуналку 90 тысяч рублей

  • 21.01.2024, 18:11
В Мозыре жители арендного дома переплатили за коммуналку 90 тысяч рублей

Как так вышло.

В Мозыре жители арендного дома переплатили за коммунальные услуги 90 тысяч рублей. Подробности рассказали в эфире госТВ.

Сообщается, что в Генеральную прокуратуру обратился житель Мозыря с вопросом, связанным с оплатой арендного жилья. Он отметил, что, согласно жировкам, балкон был включен в общую площадь квартиры.

Выяснилось, что указанное решение местного ЖКХ является незаконным. Площадь балконов, террас, лоджий, а также неотапливаемых помещений в общую не входит.

По словам жительницы арендного дома Татьяны Макаренко, про переплату узнали летом и был сделан перерасчет:

- Сумма 438 рублей 11 копеек получилась к переплате.

Татьяна отметила, что это, вероятнее всего, по причине того, что в техпаспорте была проставлена одна сумма, в договоре найма жилого помещения - другая.

По словам инженера предприятия «Мозырский райжилкомхоз» Ирины Зубрицкой, согласно результатам инвентаризации, произвели перерасчет излишне начисленной площади, сказав, что речь идет про балкон. Она добавила, что жильцам средства вернули в течение 1-2 месяцев в зависимости от произведенных начислений.

Нарушения при расчете платежей коммуналки были найдены в нескольких домах, а также в сотнях квартир. При проверке подтвердилось, что общая площадь 290 арендных квартир была завышена на 698 квадратных метров по причине включения в ее состав балконов, что противоречит законодательству.

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