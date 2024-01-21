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Два продукта — и драники получатся втрое вкуснее

  • 21.01.2024, 18:23
  • 1,684
Два продукта — и драники получатся втрое вкуснее

Будете готовить так всегда.

Мало кто откажется от хрустящих золотистых драников. Классический рецепт этого блюда состоит из тертого картофеля с добавлением лука, яйца и небольшого количества муки.

А если к тесту добавить измельченную колбасу и твердый сыр, драники станут еще вкуснее. Таким необычным рецептом делится «ТСН». Простое в приготовлении, но при этом невероятно вкусное блюдо не оставит равнодушным никого.

Как приготовить драники с колбасой и твердым сыром

Ингредиенты:

картофель среднего размера – 4 шт.,

большая луковица — 1 шт.;

вареная колбаса – 200 г;

твердый сыр – 200 г,

яйцо – 2 шт.,

укроп — 0,5 пучка,

мука — 80 г;

соль, перец – по своему вкусу;

растительное масло – для жарки.

Способ приготовления:

Картофель и лук чистим, натираем их на большой терке и смешиваем.

Твердый сыр также натираем, колбасу режем мелко и добавляем к измельченному картофелю и луку. Туда же отправляем мелко нарезанный укроп, соль, перец по своему вкусу и все тщательно перемешиваем.

В полученную массу вбиваем яйца, добавляем муку и снова все хорошо перемешиваем.

Разогреваем сковороду с растительным маслом. С помощью ложки выкладываем массу, формируя драники. Жарим их на среднем огне до золотистой корочки с каждой стороны примерно по 5-7 минут.

Подаем необычные драники с домашней сметаной и наслаждаемся. Приятного аппетита.

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