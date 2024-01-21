Два продукта — и драники получатся втрое вкуснее
- 21.01.2024, 18:23
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Будете готовить так всегда.
Мало кто откажется от хрустящих золотистых драников. Классический рецепт этого блюда состоит из тертого картофеля с добавлением лука, яйца и небольшого количества муки.
А если к тесту добавить измельченную колбасу и твердый сыр, драники станут еще вкуснее. Таким необычным рецептом делится «ТСН». Простое в приготовлении, но при этом невероятно вкусное блюдо не оставит равнодушным никого.
Как приготовить драники с колбасой и твердым сыром
Ингредиенты:
картофель среднего размера – 4 шт.,
большая луковица — 1 шт.;
вареная колбаса – 200 г;
твердый сыр – 200 г,
яйцо – 2 шт.,
укроп — 0,5 пучка,
мука — 80 г;
соль, перец – по своему вкусу;
растительное масло – для жарки.
Способ приготовления:
Картофель и лук чистим, натираем их на большой терке и смешиваем.
Твердый сыр также натираем, колбасу режем мелко и добавляем к измельченному картофелю и луку. Туда же отправляем мелко нарезанный укроп, соль, перец по своему вкусу и все тщательно перемешиваем.
В полученную массу вбиваем яйца, добавляем муку и снова все хорошо перемешиваем.
Разогреваем сковороду с растительным маслом. С помощью ложки выкладываем массу, формируя драники. Жарим их на среднем огне до золотистой корочки с каждой стороны примерно по 5-7 минут.
Подаем необычные драники с домашней сметаной и наслаждаемся. Приятного аппетита.