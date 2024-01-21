закрыть
21 января 2024, воскресенье, 19:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Крушение российского VIP-самолета: появилась информация о выживших

1
  • 21.01.2024, 18:43
  • 7,608
Крушение российского VIP-самолета: появилась информация о выживших

Подробности.

На северо-востоке Афганистана в провинции Бадахшан разбился бизнес-джет Falcon 10B (RA-09011), совершавший перелет из индийского города Гая в Москву через Ташкент.

После аварии с россиянами на борту выжили четыре человека, погибли двое. Об этом заявили афганские власти.

В Росавиаиции также сообщили, что живы четыре человека, находившиеся на борту Falcon 10. У них различные травмы. Судьба еще двоих уточняется.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип
Полеты выдвиженца во сне и наяву
Полеты выдвиженца во сне и наяву Владимир Халип
Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко