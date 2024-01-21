Крушение российского VIP-самолета: появилась информация о выживших 1 21.01.2024, 18:43

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На северо-востоке Афганистана в провинции Бадахшан разбился бизнес-джет Falcon 10B (RA-09011), совершавший перелет из индийского города Гая в Москву через Ташкент.

После аварии с россиянами на борту выжили четыре человека, погибли двое. Об этом заявили афганские власти.

В Росавиаиции также сообщили, что живы четыре человека, находившиеся на борту Falcon 10. У них различные травмы. Судьба еще двоих уточняется.