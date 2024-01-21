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Звезда «Людей Икс» выучил украинский и унизил Путина

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  • 21.01.2024, 18:57
  • 1,826
Звезда «Людей Икс» выучил украинский и унизил Путина
instagram.com/lievschreiber

Актер встретился с украинцами в необычном месте.

Голливудский актер Лев Шрайбер, как и многие другие мировые знаменитости, поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Недавно он побывал на украинском ледоколе «Ноосфера» и передал экипажу важное послание.

На странице Национального антарктического центра в Facebook рассказали, что звезда «Людей Икс» находился в круизе по Антарктике. В районе острова Кинг Джордж обратил внимание на украинское судно и спланировал встречу с экипажем.

Капитан «Ноосферы» Александр Гришко охотно согласился и встреча была очень теплой и атмосферной. Украинские исследователи рассказали, что актер высказал свое мнение о войне в Украине и подчеркнул, что, несмотря ни на что, государство должно развивать науку и осуществлять антарктические исследования.

Знаменитость оставил исследователям записку, которую написал на украинском.

«Капитану Гришко и экипажу «Ноосферы». Спасибо за гостеприимство, но больше за то, что вы так гордо подняли флаг и напомнили миру, насколько мы сильны вместе. Путин — придурок!!!», — говорится в записке.

Лев Шрайбер поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией, участвует в социальных и благотворительных инициативах, несколько раз приезжал в нашу страну.

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