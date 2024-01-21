«Как я не стал миллионером»: белорус не купил биткоин по $8 и не жалеет 21.01.2024, 19:13

Выбрал жить здесь и сейчас.

Журналист Tochka.by нашел человека, который в свое время отказался от покупки ста биткоинов. Он объяснил, почему не решился на супервыгодное вложение, и считает, что тем самым сохранил себе кучу нервов.

Разобраться во всех этих «блоках» и «чейнах» простому человеку сложно и сегодня. Что говорить о временах, когда информация о цифровом золоте передавалась по «сарафанному радио»?

Издание рассказывает историю белоруса, который отказался от покупки сотни биткоинов за относительно небольшие деньги. Происходящее на рынке криптовалют собеседник до сих пор считает безумием.

«800 долларов – это 800 долларов»

Иван (имя изменено, контакты есть в редакции) в январе 2024 года мог бы быть обладателем солидного капитала в $4,7 млн. Для этого чуть больше десяти лет назад ему пришлось бы пожертвовать недельным заработком и больше не делать никаких вложений.

В то время Иван работал в медиасфере в Москве. Он точно не помнит месяц и год, но, судя по котировкам, которые можно найти в разных источниках, это была зима 2012-го.

Тогда знакомый айтишник предложил Ивану купить биткоины по $8. Было одно немаловажное условие: приобрести сразу минимум сто монет. В стоимость была включена комиссия, то есть изначально рыночная цена была чуть меньше ($6-7).

Предложению предшествовал долгий экскурс в суть блокчейна. Но Ваня, будучи гуманитарием, оценить масштаб явления не сумел.

«Я и сейчас не очень понимаю этот мир IT, а тогда это было еще более диковинным. Мне показалось это каким-то разводом. Зачем вкладываться в то, что мне не могут объяснить так, чтобы я понял? А 800 долларов – это 800 долларов. Что это такое, я прекрасно понимал», – замечает собеседник.

И добавляет, что его зарплата тогда была привязана к евро. На фоне периодически дешевеющего российского рубля он хорошо знал цену валютной наличке, которую в любой момент можно было потратить на себя: путешествия, развлечения и удовольствия.

На решение, по словам Вани, повлиял еще один знакомый – друг из Бельгии. Он также работал тогда в Москве и увлекся давно существовавшим фондовым рынком: вкладывался в акции Apple.

«Бельгиец постоянно нервничал, когда стоимость ценных бумаг падала, и недолго ходил счастливым, когда цены росли при выходе нового «айфона». Других тем для разговоров у него на то время и не было», – делится Иван.

Герой материала решил, что такая нервотрепка – не для него. И выбрал жить здесь и сейчас, потратив $800, четверть своей месячной зарплаты, на что-то более осязаемое.

«Я себя знаю»

За биткоином Иван не следил. Вспомнить эту историю его заставили новости: на каждом углу вдруг заговорили о том, что цифровая монета выросла до $12 тысяч.

Тогда биткоин всем стал нужен. Большинство аналитиков сходилось во мнении, что даже при такой цене вкладываться не поздно. Однако Иван решил, что неправильно это делать, когда ты упустил возможность при $8.

«Через несколько месяцев BTC дорос до $20 тысяч, и тогда я снова решил, что сейчас точно смысла нет. А когда он упал до $18 тысяч, подумал: ага, я же говорил, что не надо вкладываться ни в какие биткоины», – со смехом рассказал собеседник.

Иван отмечает, что слишком хорошо себя знает. Он испытал бы гораздо большее разочарование, если бы продал биткоин по $12 000, а он взлетел бы до $20 000. Или потом не продал бы по $60 000, и монета подешевела бы в три раза.

Не жил хорошо – не надо и начинать?

Супруга героя работает в сфере философских наук, так что и Иван умеет ко всему относиться соответствующим образом. И журналист взял на себя смелость домыслить, что главный «биткоин» в его жизни уже есть. А деньги – дело наживное.

Иван подчеркивает, что никогда не думал о финансовых запасах, но при этом зарабатывал достаточно, чтобы ни в чем привычном и желаемом себе не отказывать. И признается, что вспоминает эту историю как прикол, который сможет потом рассказать внукам.

Сейчас, когда мысли о материальном состоянии на будущей пенсии все же всплывают, Иван опять ударяется в самоиронию.

«Мне выходить на пенсию в 2040-х годах. Может, к тому времени главной ценностью станет капуста на моих десяти сотках», – язвит он.

Глядя на то, как поднимается пенсионный возраст и что происходит в мире, собеседник задумывается о том, будет ли смысл в накоплениях и останутся ли в этом бушующем мире безопасные страны для путешествий.