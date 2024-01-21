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В ГАИ назвали город Беларуси, где 22 января проведут специальный «фильтр»

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  • 21.01.2024, 19:37
  • 3,598
В ГАИ назвали город Беларуси, где 22 января проведут специальный «фильтр»

В чем суть мероприятия.

В ГАИ Могилевской области сообщили, что в понедельник, 22 января, в Могилеве поведут «специальное мероприятие «Фильтр». Искать пообещали в первую очередь одну категорию водителей, пишет telegraf.news.

«Оно направлено на укрепление дисциплинированности участников дорожного движения, предупреждение ДТП, выявление водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, а также не имеющих права управления», — сообщили в ГАИ и посоветовали «учитывать данную информацию!»

Суть «фильтра» — перекрытие дорог, чтобы оставалась только одна полоса для движения. В таком месте ГАИ устанавливает патруль или несколько, цель которых остановка и проверка практически всего транспорта. Проверки проводят чаще всего на выходных и после, причем даже на скоростных трассах.

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