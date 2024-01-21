Бен Ходжес: Буданов и ГУР значительно опережают российские спецслужбы
- 21.01.2024, 19:43
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Американский генерал высоко оценил нетривиальные действия украинского командования.
Главное управление разведки Минобороны Украины и его глава Кирилл Буданов значительно опережают российские спецслужбы. Они активно противодействуют России и ищут нетривиальные способы перехватить инициативу вне поля боя.
И этим выиграют время для восстановления сил обороны и корректировки дальнейших военных планов.
Как сообщает «Обозреватель», об этом в своем профиле в сети Х, ранее известной как Twitter, написал экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес.
Высокую оценку американского генерала Буданов и ГУР в целом заслужили после ряда удачных атак на военные объекты на территории РФ в ночь на 21 января.
«Генерал-лейтенант Буданов и ГУР настолько далеко впереди российских спецслужб... ведут бой с россиянами, ищут способы перехватить инициативу, пока ВСУ корректируют свои планы и восстанавливают свою силу», – считает Ходжес.
Он также сделал ретвит мнения своего австралийского коллеги, генерал-майора в отставке Ника Райана по поводу ночного удара Украины по нефтяному терминалу в Ленинградской области.
«Это то, что мы можем назвать «агрессивными санкциями» по экспорту российской энергии. Очередная демонстрация постоянно стратегического ударного комплекса Украины, который постоянно адаптируется и достаточно серьезно впечатляет», – написал Райан.