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Бен Ходжес: Буданов и ГУР значительно опережают российские спецслужбы

  • 21.01.2024, 19:43
  • 1,338
Бен Ходжес: Буданов и ГУР значительно опережают российские спецслужбы
Бен Ходжес

Американский генерал высоко оценил нетривиальные действия украинского командования.

Главное управление разведки Минобороны Украины и его глава Кирилл Буданов значительно опережают российские спецслужбы. Они активно противодействуют России и ищут нетривиальные способы перехватить инициативу вне поля боя.

И этим выиграют время для восстановления сил обороны и корректировки дальнейших военных планов.

Как сообщает «Обозреватель», об этом в своем профиле в сети Х, ранее известной как Twitter, написал экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

Высокую оценку американского генерала Буданов и ГУР в целом заслужили после ряда удачных атак на военные объекты на территории РФ в ночь на 21 января.

«Генерал-лейтенант Буданов и ГУР настолько далеко впереди российских спецслужб... ведут бой с россиянами, ищут способы перехватить инициативу, пока ВСУ корректируют свои планы и восстанавливают свою силу», – считает Ходжес.

Он также сделал ретвит мнения своего австралийского коллеги, генерал-майора в отставке Ника Райана по поводу ночного удара Украины по нефтяному терминалу в Ленинградской области.

«Это то, что мы можем назвать «агрессивными санкциями» по экспорту российской энергии. Очередная демонстрация постоянно стратегического ударного комплекса Украины, который постоянно адаптируется и достаточно серьезно впечатляет», – написал Райан.

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