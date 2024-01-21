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Белорусские туристы будут платить дополнительный налог в Греции

  • 21.01.2024, 19:57
Белорусские туристы будут платить дополнительный налог в Греции

От чего будет зависеть его размер.

Греция в этом году вводит новый климатический налог для туристов, сообщает издание Greek City Times.

По данным издания, данный налог, названный «платой за устойчивость к климатическому кризису», заменяет предыдущий гостиничный налог. Его размер будет зависеть от категории отеля и времени года. Так, по данным греческого правительства, с марта по октябрь для отеля 5 звезд он будет составлять 10 евро за одну ночь, 4 звезды - 7 евро, 3 звезды - 3 евро, 1-2 звезды - 1,50 евро. Размер налога с ноября по февраль будет составлять для отеля 5 звезд - 4 евро за одну ночь в номере, 4 звезды - 3 евро, 3 звезды - 1,50 евро, 1-2 звезды - 0,50 евро.

Как сообщает Bloomberg, за счет повышения налогов Греция увеличит собственные фонды по борьбе с последствиями изменения климата.

«Греция планирует удвоить свою бюджетную поддержку на случай стихийных бедствий, связанных с изменением климата, увеличив налог на проживание, который в основном коснется проживания в отелях класса люкс», - заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

Как указывает Bloomberg, туризм является движущей силой роста экономики страны: в первой половине 2023 года количество прибытий увеличилось на 26% в годовом исчислении, а доходы увеличились на 23,9%.

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