Отмена Орбакайте 1 Алексей Лушников

21.01.2024, 20:05

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Кристина Орбакайте

Российская пропаганда обиделась на всю семью Пугачевой.

Помните Кристину Орбакайте? Я, признаюсь, давно ожидал эту новость. Не может же путинская пропаганда пропустить хоть кого-то из семьи Пугачевой. Не заметить. Не наказать. В путинском измерении дети отвечают за родителей. И главное, все должны любить Путина до гробовой доски (скорее - до черного пакета).

В России началась отмена концертов Кристины Орбакайте. В марте она должна выступить в Петербурге - пишет Фонтанка.

Концерт дочери Аллы Пугачевой и Миколаса Орбакаса уже отменен в Улан-Удэ после обращения организации ветеранов «Боевое братство», пишут СМИ со ссылкой на министерство спорта и молодежной политики Бурятии.

«Учитывая мнение граждан и общественных организаций Бурятии, концерт артистки в физкультурно-спортивном комплексе не состоится», — сообщили в министерстве, уточнив, что певица не является иностранным агентом, ее деятельность официально не запрещена в РФ.

Общественников не устроило то, что Орбакайте «не определилась с позицией по поводу спецоперации». Они считают, что такие люди не должны давать концерты и получать общественное одобрение.

Путинизм шагает по стране тупым, бессмысленным шагом. И это только начало.

Алексей Лушников, Telegram