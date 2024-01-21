Отмена Орбакайте

Отмена Орбакайте1
- Алексей Лушников
- 21.01.2024, 20:05
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Российская пропаганда обиделась на всю семью Пугачевой.
Помните Кристину Орбакайте? Я, признаюсь, давно ожидал эту новость. Не может же путинская пропаганда пропустить хоть кого-то из семьи Пугачевой. Не заметить. Не наказать. В путинском измерении дети отвечают за родителей. И главное, все должны любить Путина до гробовой доски (скорее - до черного пакета).
В России началась отмена концертов Кристины Орбакайте. В марте она должна выступить в Петербурге - пишет Фонтанка.
Концерт дочери Аллы Пугачевой и Миколаса Орбакаса уже отменен в Улан-Удэ после обращения организации ветеранов «Боевое братство», пишут СМИ со ссылкой на министерство спорта и молодежной политики Бурятии.
«Учитывая мнение граждан и общественных организаций Бурятии, концерт артистки в физкультурно-спортивном комплексе не состоится», — сообщили в министерстве, уточнив, что певица не является иностранным агентом, ее деятельность официально не запрещена в РФ.
Общественников не устроило то, что Орбакайте «не определилась с позицией по поводу спецоперации». Они считают, что такие люди не должны давать концерты и получать общественное одобрение.
Путинизм шагает по стране тупым, бессмысленным шагом. И это только начало.
Алексей Лушников, Telegram