В Беларуси выставили на торги уникальную столетнюю винокурню 21.01.2024, 20:12

В начале прошлого века здесь была усадьба рода Скиндеров.

Бывший винокуренный завод в селе Михайловщина Ошмянского района выставили на торги на электронной площадке Белорусской универсальной товарной биржи.

Речь идет о здании 1891 года, которое было реконструировано в 1907-м. В советское время в нем был льноперерабатывающий завод. В начале прошлого века здесь была усадьба рода Скиндеров, до наших дней сохранились лишь некоторые хозяйственные здания, в том числе винокурня.

Здание построено из бутового камня, кровля шиферная, а окна деревянные. Площадь завода — 412 квадратных метров, а всего земельного участка — 0,27 га.

Победитель аукциона получит участок в аренду на 50 лет. В будущем здесь можно построить жилой дом либо какие-то общественные объекты. Ограничений на реконструкцию здания нет.

Торги запланированы на 29 января в электронном формате. Заявки принимают до 24 января.

Изначально продать винокурню рассчитывают за 14,8 тыс. рублей, то есть чуть больше $4,6 тыс.