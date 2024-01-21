Внутри России растет напряжение 21.01.2024, 20:22

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Пять знаковых сигналов последних дней.

Журналист и блогер Алексей Копытько проанализировал последние неудачи внутри Российской Федерации и выделил пять знаковых сигналов:

1.Волна аварий в системе ЖКХ десятков городов. Что освежило тему реального состояния отрасли (износ, местами – на грани коллапса). Попытка властей сбросить вину на стрелочников спровоцировала петиции в их защиту. Обещания масштабно вложиться в обновление сетей столкнулись с вопросами – а есть ли деньги? А стоит ли в такой ситуации вкладываться в «новые территории» за счёт убитых «старых»?

2.«Инцидент» с уникальным самолётом дальней разведки и летающим командным пунктом. Несмотря на попытки Кремля списать всё на ошибку росПВО по России несётся тревога, что украинская армия в очередной раз получила возможности, которых раньше не имела. Что приводит часть росграждан к умозаключению: если украинцы серьёзно прижали флот на воде, а сейчас начали доставать авиацию в небе над Азовским морем, то в перспективе маячит осложнение ситуации и на земле. Сначала на Херсонщине, затем и в Крыму…

3. Авария на Нижегородском НПЗ «Лукойла» (5% переработки российской нефти). Компания вдвое снизила производство бензина. Починить обещают к марту. Сразу была организована волна комментариев, что цены на бензин не вырастут, есть чем маневрировать внутри и закроют часть экспорта.

Однако параллельно пошла лавина других оценок: НПЗ стал первой крупной жертвой санкций. В декабре на этом же заводе слегка горела одна из установок, её удалось перезапустить на меньшей мощности. Теперь вот серьёзная поломка. Во всех деловых изданиях один сигнал – заменить оборудование на китайское не получится, кустарно чинить самим – не выход. И прогноз – это первая ласточка, дальше будет хуже.

4. Массовые протесты в Башкирии из-за суда над одним из местных активистов – Фаилем Алсыновым. Якобы в одном из своих выступлений на башкирском языке он негативно отозвался о жителях Кавказа, Центральной Азии и армянах. За что получил 4 года колонии, ибо «разжигал межнациональную рознь» (Алсынов утверждает, что его слова неверно перевели). Выходит, что штурмовать толпой аэропорт для расправы над евреями в Дагестане – это местный ненаказуемый колорит, а защищать природу родного края и говорить на родном языке в Башкирии – это рознь.

В итоге несколько тысяч человек (называют цифру 5 тыс.) вышли на протест к суду, закончилось стычками с полицией и задержанием нескольких человек. Вишенка на торте – участники «СВО» из Башкирии высказались в поддержку Алсынова. И вот тут интересно.

Согласно данным группы «Информационное сопротивление», публично зафиксированные потери Башкортостана в ходе нападения на Украину на 30% выше, чем в Татарстане. При одинаковом по численности населении. Это результат неуёмного рвения местного фюрера Радия Хабирова, который активно отправляет земляков на смерть.

После значительных потерь в Дагестане, недовольство которыми наложилось на раздражение местных жителей из-за регулярных блекаутов, росвласти радикально снизили отправку дагестанцев на фронт. Это – плохой пример для других регионов. И одновременно подсказка людям, что нужно делать. Власть боится протестов, потому что не хватит сил их давить. Т.е., и ресурсы по мобилизации у них не такие безграничные, как они всех убеждают.

5. Постепенное ужесточение риторики жён мобилизованных. Которые публично задают вопрос: зэков, имевших многолетние сроки за тяжкие преступления, отпускают через 6 месяцев службы, а мобилизованных россиян забрали бессрочно. Женские протесты – это самое страшное, что может быть. Пока они очень локальны и не представляют прямой угрозы. Угрозу представляет тенденция. На её гашение Кремлю понадобятся ресурсы.

Итого.

Это не означает, что РФ завтра развалится или что-то такое. Это показатель, что внутри России в разных сферах растёт напряжение. Срывы и коллапсы будут случаться чаще.

В комплексе это создаёт плохой фон для продления Путина в марте. У них нет хороших новостей. На результат это не повлияет, но атмосфера будет ухудшаться.

Именно поэтому Кремль с таким остервенением гонит сигнал, что Россия до ужаса сильна, а Украина завтра рассыпется. Им кровь из носу нужно поддерживать этот миф, потому что иначе начнутся брожения.