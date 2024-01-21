Море, солнце и обязательный релакс: как живется белоруске «на каблучке» Италии 2 21.01.2024, 20:27

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«Самое трудное — заставить себя отдыхать».

Надежда приехала в Италию еще студенткой, чтобы продолжить обучение. Но влюбилась в эту страну и осталась жить в регионе Апулия. Сейчас она работает переводчицей и преподает английский язык для итальянцев. Чем покорила Италия, как страна повлияла на жизнь и что посмотреть туристам «на каблучке», она рассказала Hrodna.life.

«Я училась на переводчика, итальянский был вторым иностранным языком. В университете была возможность получить грант на прохождение магистерской программы в Италии. Я подала заявку и ее утвердили. Когда обучение закончилось, я осталась здесь работать», — кратко пересказывает Надежда свой опыт.

Думала, что приехала «с языком»

«Когда я ехала в Италию, я предполагала, что готова встречаться и общаться с местными жителями, потому что изучала язык в университете, — вспоминает Надежда. — На самом деле, это было очень сложно. Здесь в каждом городе и даже деревне свой диалект. Потом адаптировалась».

Помогла языковая практика — разговоры с местными жителями и со студентами. «Обучение на магистратуре мне очень помогло. Здесь, на месте, я язык подтянула. Около года понадобилось, чтобы разговаривать без страха», — рассказывает Надежда. Сильно способствует изучению языка общее дружелюбие и доброжелательность итальянцев: «Они очень открытые, помогают в коммуникации, им приятно, когда ты хоть чуточку разговариваешь по-итальянски».

Самые итальянские слова

Всем, кто попадет в Италию, Надежда советует знать хотя бы слово «Ciao!». Его используют, чтобы поздороваться и попрощаться. При прощании по телефону обычно повторяют несколько раз.

Одним из первых слов, которое Надя запомнила, было «Tranquilla». Оно означает «будь спокойна». В смысле, не волнуйся, не беспокойся, спокойно, без проблем, все решится. «Его и считаю одним из самых итальянских, прежде всего на юге, отражающим отношение итальянцев к жизни». Еще слова, ассоциирующиеся у Надежды с югом Италии, — Fiducia — доверие, либо Fidati — доверься.

Со всех сторон — море, каждая улица — музей

Италия со всех сторон окружена морем. Особенно регион Апулия, тот самый «каблучок». Если вы живете даже в центре Апулии, вы можете поехать хоть налево, хоть направо и найдете там море.

«Еще — здесь всегда много солнца. Не знаю, как остальным людям, а мне это придает больше жизнерадостности, как бы банально это не звучало».

Еще одной особенностью Италии Надежда называет местную историческую застройку. «Я наслаждаюсь любой прогулкой по городу. Повсюду в Италии сохранилось много старинных объектов — времен Римской империи, средневековья. Поэтому гуляешь по улицам городков и даже деревушек, как по открытым музеям».

Самое трудное — заставить себя отдыхать

Одним из величайших вызовов для белоруски на юге Италии было адаптироваться под местный ритм жизни.

«В Беларуси я всегда бегала. Была сплошная суета по работе и по жизни. А тут меня просто заставили замедлиться, наслаждаться процессом и просто это рефлексировать».

Ритм работы в Апулии такой — от 10.00 до 13.00 все открыто. Потом перерыв где-то до 16.00. Далее работают до 19.00−21.00. Такого режима придерживается большинство учреждений.

«Поэтому и я научилась как-то медленнее жить и отдыхать», — говорит Надежда.

Ищешь работу — создавай рабочее место самостоятельно

Юг Италии считается не самым экономически развитым регионом, говорит Надежда. Мол, молодежь уезжает отсюда, потому что трудно найти работу. Надежда решила для себя эту проблему по-другому.

«Здесь очень легко, буквально в пару кликов, можно зарегистрировать индивидуальное предпринимательство. А дальше — работай и плати налоги. Все зависит от тебя. Как поработаешь, так и получишь. Мне это нравится, потому что дает свободу в выборе».

Путешествие по югу Италии: что посмотреть «на каблучке»

Тем, кто планирует приехать на юг Италии в качестве туриста, Надежда настоятельно советует арендовать автомобиль. Это сделает красивые города и живописные деревни более доступными. Ведь на поездах и автобусах добраться не всюду бывает просто.

Своим списком привлекательных мест Надежда поделилась с изданием.

Bari

Столица региона, древний центр города. Базилика Святого Николая, где похоронена Бона Сфорца.

Lecce

Город-барокко, называют южной Флоренцией Италии. В центре сохранилось много древних архитектурных памятников, зданий, дворцов. Есть амфитеатр и греческий театр, которым более 2000 лет.

И для морского путешествия хороший выбор, поедешь к западу от Лечче — Ионическое море, к востоку — Адриатическое.

Otranto

Красивый морской город. В самом городе есть храм, где сохранилась мозаика, которой более тысячи лет — «Древо жизни». Впечатляет. Рядом с городом есть маяк Punta Palascia, самая восточная точка Италии.

Polignano a Mare

Уютный морской городок с узкими атмосферными улочками. Там родился Доменико Модуньо, который пел известную песню «Volare».

Alberobello

Маленький городок с уникальными зданиями, которые называются трулли (нигде больше в мире таких нет). Внесен в список ЮНЕСКО.

Из негородских локаций Надежда советует посетить национальный парк Gargano на севере Апулии: «Идеально для тех, кто любит трекинг и походы: там шикарная природа, горы, лес, и море рядом».