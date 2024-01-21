Во время боя на Херсонщине оккупант «провел обряд самоденацификации» 1 21.01.2024, 20:38

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Видеофакт.

Украинские воины уничтожили группу оккупантов, которая пыталась высадиться на один из днепровских островов Херсонщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами ликвидации оккупантов опубликована в соцсетях. На 54 секунде записи видно, что один из захватчиков совершил самоубийство, пустив пулю в голову на поле боя.

«Оккупантам из 205-й мотострелковой бригады ВС РФ не смогли вовремя обеспечить эвакуацию, доставку продовольствия и боеприпасов. Группа противников попыталась высадиться на один из островов на Днепре в Херсонской области. Те, кого не добили ВСУ, провели обряд самоденацификации», – отмечает в комментарии автор публикации.

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