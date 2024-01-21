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Авиация ВСУ накрыла армию РФ шквалом ударов

  • 21.01.2024, 21:12
  • 5,224
Авиация ВСУ накрыла армию РФ шквалом ударов

Удалось уничтожить кое-что важное.

Авиация Сил обороны Украины нанесла новые удары по оккупантам, выискивая, где именно враг расположил свои силы на фронте.

В сводке Генштаба говорится о том, что украинские пилоты атаковали 9 районов сосредоточения личного состава и оружия противника. Благодаря работе ракетных войск Украины враг имеет такие потери: 

1 пункт управления;

3 артиллерийских средства;

1 средство ПВО.

К сожалению, Россия также атаковала позиции ВСУ и мирные территории Украины - было 4 ракетных атаки, 69 ударов из авиации, 50 обстрелов из РСЗО. Из-за действий оккупантов есть новые жертвы, разрушениям подверглись дома людей и другая гражданская инфраструктура.

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