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«Мы прямо почувствовали: люди отдохнули от всех этих оливье»

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  • 21.01.2024, 21:58
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«Мы прямо почувствовали: люди отдохнули от всех этих оливье»

Как обстоят дела в начале года на авторынке в Малиновке.

Отгремели новогодние праздники, подошли к завершению корпоративы, люди пресытились оливье и шампанским — пора уже подумать о чём-то более серьёзном! Обновить автомобиль — чем не вариант? Тем более выбор сейчас такой, что в глазах рябит! Стройные ряды импортных универсалов и кроссоверов за забором известной всем площадки в Малиновке не дадут в этом усомниться. 

Мы вооружились тёплыми стельками, горячим чаем и фотокамерой с зорким объективом, пишет корреспондент av.by. Однако рады нам были далеко не все: мужчины в капюшонах всё так же избегают диалога — как будто им есть что скрывать! Заваленными снегом остаются и машины. Приходится активно поработать щёткой, чтобы докопаться до истины — заветного листочка с ценой и годом выпуска...

Некоторые продавцы всерьёз пытались отогнать нас от своих авто, размахивая щётками для чистки снега! Или же это мы всё неправильно поняли, а на деле они просто хотели смести снежинки с наших курток?..

Вот, например, новенький Zeekr 001 2023 года выпуска в максимальной комплектации красовался рядом с Geely. Продавец выставил цену $66 500. 

Заметили мы и Geely Atlas L, прайс которого — $35 490. Как нам позже рассказали продавцы, сейчас таких авто всего два в Беларуси — и оба они здесь, на рынке в Малиновке. Может, выделят нам на тест?

— Как идут продажи в начале года? Люди на рынке есть? — интересуемся у мужчины, работающего в одном из автохаусов.

— Дни — в труде, ночи — дома с семьёй. Активные продажи у нас стартовали где-то с третьего января. Мы прямо почувствовали: люди отдохнули от всех этих оливье… Сразу стало много звонков и личных встреч. Да и радует тот факт, что сейчас покупатель точно знает, чего хочет. Приходит человек, уточняет нюансы, подписывает бумаги и уезжает на своей машине.

— Может, появились россияне? Или, на худой конец, гости из Кыргызстана? Ходят слухи, что их много здесь...

— Эта неделя у нас была продуктивной. И белорусы заходят, и россияне заезжают. Кыргызов, правда, не видели. Вот на днях в Россию отправили три американские машины с небольшим пробегом. Вчера тоже три автомобиля продали: один уехал в РФ, а два забрали белорусы.

— Цены не снизились после праздников? Может, с хорошим дисконтом какой-нибудь 2-литровый VW Passat B8 отыщется?

— Таких нет... Сейчас мы столкнулись с тяжёлой ситуацией: люди на границе стоят по две недели, чтобы ввезти машину, — рассказывает продавец. — Ну и санкции ударили по ввозу авто с рабочим объёмом двигателя более 1,5 литра. Думаю, в ближайшем будущем ещё труднее станет что-то стоящее привезти. Цены и в Америке растут! Если раньше можно было Chevrolet Equinox купить за $3 500—5 000 на аукционе, то сейчас вынь да положь $8 000—12 000. Так что стоимость автомобилей в Малиновке повысится в ближайшее время. Точно вам говорю. Так и напишите.

— Значит, тем, кто хочет успеть поменять машину по старому прайсу, надо поторопиться?

— Грамотный человек задумается: ждать несколько месяцев или же сразу купить авто с 2-литровым мотором здесь и сейчас? Пригнать такой экземпляр из Европы становится всё сложнее и дороже. Говорю же, люди по 12 дней живут на границе, чтобы ввезти автомобиль с двигателем на 2 литра, — ни Литва, ни Латвия их не пропускают.

Идём дальше. Один из продавцов занят тем, что пытается «прикурить» Opel. Он не отказывается от разговора о гостях из других стран:

— Есть кыргызы тут! Вот буквально сегодня я общался с семьёй, которая приехала прямиком из Кыргызстана, чтобы попробовать продать машины на рынке —  Kia Sоrento ($32 200) и Hyundai Santa Fe ($30 500). Посмотрим, что из этого выйдет, я прогнозировать ничего не буду, просто интересно понаблюдать.

— А что за два Geely Atlas L, которые мы заметили на рынке?

— Приехали сюда недавно — второго января. Это свежая модель с 2-литровым мотором от Volvo. Новые машины! У них всего 15 километров пробега на одометре, в Беларуси таких ещё нигде не видел в продаже, — объясняет собеседник.

Прощаемся с продавцом и решаем расспросить простых людей: для чего они в такой мороз приехали на авторынок?

— Что-то конкретное смотрите? — интересуемся у мужчины и женщины, идущих вдоль рядов.

— Выбираем семейное авто до $10 000. Но пока ничего не нашли... 

— Цены не устраивают или модели нет подходящей?

— Как-то глазу не за что зацепиться... Хотя ассортимент вроде бы и широкий.

Желаем удачи в поисках и направляемся к следующему «домику». Внутри никого нет! Видимо, в субботний день абсолютно все работают на улице. 

— Ну и как вам в такую погодку, да без перчаток? — спрашиваем у продавца, который увлечённо чистит автомобиль от снега.

— Холодно! Но что поделать — авто всегда должно иметь идеальный внешний вид. Хотите помочь или просто поболтать сюда заявились?

— Если две щётки найдёте — поможем! — идём навстречу мужчине.

— Да хоть десять вам принесу! Что ж вы такие сговорчивые? Али у вас ко мне дело?

— Так мы журналисты! Хотим знать, каких цен ждать на иномарки в 2024 году...

— Ой, такие вопросы серьёзные задаёте… Журналисты, значит! Скажу так: будут популярные немецкие машины. Впрочем, как и всегда!

Ясно-понятно. Безжалостно вдавливая в землю снег тракторной подошвой, двигаемся дальше. Замечаем BMW X3 за $39 870, который со всех сторон облепили мужчины с толщиномером. Подходим ближе.

— Планируете приобрести этот БМВ? — интересуемся у парней.

— Пока ничего конкретного... Просто осматриваем подходящие варианты, — слышим короткий ответ.

— И часто вы толщиномер берёте с собой на рынок?

— Ну если есть, то почему не взять! — с улыбкой отвечает мужчина и прячется за машиной...

Диалог не состоялся. Бывает и такое.

Заходим почти в самый конец рынка, виляя между экземплярами Dodge и Mustang. Работа и тут кипит вовсю: люди то и дело орудуют лопатами и щётками для уборки снега.

— Вот отличная машина, — рассказывает продавец, показывая на белый кроссовер. — Называется Lixiang 7. Да я бы сам себе такую купил! Реально классная. Цена сейчас — $62 000. И это максимальная комплектация с «допами». Кстати, запчасти заказать на неё в КНР не проблема.

— Ну, ничего такая с виду... А вообще, люди интересуются китайскими машинами на рынке?

— Конечно. Вот как раз по этому авто сейчас с покупателем плотно общаемся. И «китай», и «корея» нынче в почёте! 

— Как думаете, в этом году заполонят «китайцы» все свободные места на авторынке?

— Думаю, в этом году ещё 50 на 50 будет. Половина людей точно за BMW, Audi, Mercedes-Benz, Сitroen, Chevrolet, Renault Megane и Talisman, Peugeot 3008 и 4008, Nissan Qashqai сюда придёт. А вторая половина — уже за Voyah, Zeekr, Lixiang, Geely Monjaro и BYD.

— Всё равно белорусы не откажутся от «европы» и «америки»! Но и начнут внимательнее присматриваться к «китайцам». Ну а куда деваться-то от них? Везде они и повсюду! Хотя многие мои клиенты часто спрашивают о Volvo в рестайлинговых версиях 2019—2020 годов выпуска. Так-то «швед» — тоже отличная машина!

— Правда, что некоторые модели стало сложнее ввозить в Беларусь с 2024 года?

— Авто как ехали, так и едут. Однако если говорить про Европу, то сейчас есть нюансы с автомобилями, объём двигателя которых более 1,5 л. Литва вообще не пропускает их! Получается, такие иномарки везут через Польшу — из-за этого растёт цена доставки и в принципе стоимость машин. Новый привоз однозначно будет дороже.

— Каких новостей ждёте от нового года?

— Ждём хорошего настроения на рынке и больших продаж! Хотя мы рады и тому, что у нас уже есть. Этот год наверняка покажет истинное отношение людей к китайским автомобилям. Ну а мы будем следить за отзывами тех, кто уже приобрёл их и поездил на них какое-то время, а не десять минут у дилера на площадке.

— А предпочтения по цене у белорусов остались прежними или сейчас люди с другими запросами приходят?

— Запросы, конечно, не такие, как раньше... Да, есть отдельные машины, которые продаются дороже $50 000. Но в основном наши люди приходят за авто стоимостью 20 000 долларов. Редко берут по большей цене. Белорусу ведь что главное: вариант помоложе и «каб было дзяшэуле»! — смеётся продавец.

Год на авторынке, видимо, начался неплохо: и люди есть, и продажи случаются. Дефицита каких-то конкретных моделей, судя по разговорам, нет. Только некоторые сложности с доставкой, и они в будущем однозначно скажутся на итоговой цене любой ввезённой в нашу страну иномарки с двигателем, рабочий объём которого более 1,5 литра. Очевидно, подорожанию быть. А вот насколько — время покажет.

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