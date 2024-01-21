WSJ: Катар, США и Египет предложили новый мирный план для Ближнего Востока 21.01.2024, 22:09

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Предложение представляет собой новый подход к разрядке конфликта.

Соединенные Штаты, Египет и Катар предложили новый мирный план для Ближнего Востока, который начнется с освобождения заложников и в конечном итоге приведет к выводу израильских войск и прекращению войны в секторе Газа.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Ни одна из сторон конфликта не согласилась на условия нового предложения, которое содержит шаги, противоречащие заявленным позициям Израиля и ХАМАС.

Люди, знающие переговоры, сказали, что Израиль и ХАМАС, по крайней мере, снова готовы к обсуждению после нескольких недель застоя после окончания последнего прекращения огня 30 ноября. По словам собеседников, в ближайшие дни переговоры продолжатся в Каире.

«Готовность двух сторон обсуждать рамочную программу стала положительным шагом. Посредники сейчас работают над устранением разрыва», - сказал один из собеседников, информированный о ходе переговоров.

Новое предложение, поддержанное Вашингтоном, Каиром и Дохой, представляет собой новый подход к разрядке конфликта – цель состоит в том, чтобы сделать освобождение израильских заложников, похищенных ХАМАС, частью всеобъемлющего соглашения, которое могло бы привести к прекращению боевых действий.