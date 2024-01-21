Украинский офицер назвал главное условие для начала контрнаступления ВСУ на Крым 21.01.2024, 22:42

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Россиянам придется ослабить участок фронта на двух направлениях.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Национальной гвардии Украины Алексей Гетман считает, что когда плацдарм на левобережье Днепра будет создан и туда переправят дополнительные силы, украинская армия будет двигаться на северо-запад Крыма.

«Нам нужно сделать плацдарм, который будет вдоль Днепра не менее 20 километров, и 20 километров вглубь от береговой линии», – сказал он в эфире телемарафона. Эксперт пояснил, что на такой плацдарм тогда можно перебрасывать тяжелую технику, дополнительные силы.

«Сейчас идет подготовка для создания плацдарма. Далее, когда он будет создан, когда мы туда переправим дополнительные силы, я уверен, что мы будем двигаться на северо-запад Крымского полуострова», - говорит Гетман.

По его словам, основная цель - это Армянск и Скадовск, а «дальше посмотрим». Эксперт считает, что для того, чтобы препятствовать украинским войскам, россияне могут ослабить участок фронта на Запорожском и Токмакском направлениях и перебросить свои силы на Херсонщину.