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Публичная пощечина: Украина дважды за неделю атаковала активы близких друзей Путина

  • 21.01.2024, 22:58
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Публичная пощечина: Украина дважды за неделю атаковала активы близких друзей Путина

Подробности.

В ночь на 21 января Ленинградская область подверглась второй с начала войны атаке беспилотников. Первая была всего за несколько дней до этого — в четверг. Оба раза удар был нанесен по объектам старых друзей и знакомых Путина, пишет dialog.ua со ссылкой на «Агентство».

Глава Кингисеппского района Юрий Запалатский сообщил, что возгорание на территории терминала «Новатэка» в Усть-Луге произошло в третьем часу утра. Очевидцы сообщили, что перед пожаром очевидцы слышали два взрыва.

«Фонтанка» написала, что расчеты ПВО вели два беспилотника по территории региона несколько часов, при этом известно о дронах было с восьми часов вечера — их заметил сотрудник МЧС. Почти долетев до Санкт-Петербурга, они сменили направление в сторону Усть-Луги. В Telegram опубликовано видео пролета беспилотника.

Крупнейшими акционерами «Новатэка» являются Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко, которого Путин называл своим другом.

В момент атаки рядом с терминалом находилось несколько судов под флагами Панамы, Мальты, Либерии, Габона, Греции, Гонконга, Маршалловых и Каймановых островов. Комплекс в Усть-Луге — один из двух комплексов «Новатэка» по переработке газового конденсата. В 2022 году он переработал для отправки на экспорт 6,9 млн тонн конденсата.

Пресс-служба «Новатэка» признала причиной пожара «внешнее воздействие» и сообщила о приостановке работы терминала.

Украинские издания, в том числе «РБК-Украина», сообщили со ссылкой на источники, что атака на терминал в Усть-Луге была организована Службой безопасности Украины. «Нефтяной терминал «Усть-Луга Ойл» в Ленинградской области — важный объект для врага. Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и для войск РФ», — сообщил источник.

Путин хорошо знал и бывшего совладельца другого актива, подвергшегося атаке на этой неделе, — «Петербургского нефтяного терминала» (ПНТ). Его украинские беспилотники атаковали 18 января. После этого нынешний совладелец ПНТ Михаил Скигин благодарил Министерство обороны РФ и Владимира Путина за «молниеносную» работу ПВО. Скигин — сын предпринимателя Дмитрия Скигина, ключевой фигуры петербургского нефтяного бизнеса. С ним был знаком и Путин (подробнее о Скигине-старшем можно узнать в серии материалов о бизнесмене, вышедших на телеканале «Дождь»).

Объекты, связанные с окружением Путина, украинские беспилотники атаковали и раньше. В августе 2023 года дрон попал в строящийся небоскреб Moscow Towers, связанный с тайной финансовой империей Путина.

В ночь на воскресенье беспилотники взорвались также в Тульской, Орловской, Брянской и Смоленской областях. В Туле дроны атаковали завод «Щегловский вал», который выпускает противоракетные комплексы «Панцирь-С».

Ранее на этой неделе дроны атаковали нефтебазу в Брянской области.

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