Президент Литвы призвал увеличить военную помощь Украине 22.01.2024, 2:37

Гитанас Науседа

У Кремля не должно остаться ресурсов для продолжения войны.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал увеличить военную помощь Украине и усилить давление на Москву, сообщает Spiegel.

«Мы должны расширить нашу поддержку Украине: системы противовоздушной обороны, оружие, военная техника, зимняя форма - все, о чем просят украинцы», - сказал он после встречи со своими коллегами из Польши, Латвии и Румынии в Каунасе.

«Мы должны продолжать санкции: у Кремля не должно остаться ресурсов для продолжения этой войны», - добавил глава литовского государства.

Главы четырех стран ЕС обсудили вопросы безопасности и обороны и укрепления восточного фланга НАТО. Вместе они также приняли участие в симпозиуме «Идея Европы» в культурной столице Европы 2022 года. К участникам мероприятия в видеообращении также обратился президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский заявил, что его страна борется за европейские ценности и что Украина стала передовой линией в борьбе Европы за себя.

«Прошло 274 дня и антиевропейская агрессия России обречена на провал, европейская свобода гарантирована», - сказал он.