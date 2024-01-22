закрыть
22 января 2024, понедельник, 2:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Президент Литвы призвал увеличить военную помощь Украине

  • 22.01.2024, 2:37
Президент Литвы призвал увеличить военную помощь Украине
Гитанас Науседа

У Кремля не должно остаться ресурсов для продолжения войны.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал увеличить военную помощь Украине и усилить давление на Москву, сообщает Spiegel.

«Мы должны расширить нашу поддержку Украине: системы противовоздушной обороны, оружие, военная техника, зимняя форма - все, о чем просят украинцы», - сказал он после встречи со своими коллегами из Польши, Латвии и Румынии в Каунасе.

«Мы должны продолжать санкции: у Кремля не должно остаться ресурсов для продолжения этой войны», - добавил глава литовского государства.

Главы четырех стран ЕС обсудили вопросы безопасности и обороны и укрепления восточного фланга НАТО. Вместе они также приняли участие в симпозиуме «Идея Европы» в культурной столице Европы 2022 года. К участникам мероприятия в видеообращении также обратился президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский заявил, что его страна борется за европейские ценности и что Украина стала передовой линией в борьбе Европы за себя.

«Прошло 274 дня и антиевропейская агрессия России обречена на провал, европейская свобода гарантирована», - сказал он.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип
Полеты выдвиженца во сне и наяву
Полеты выдвиженца во сне и наяву Владимир Халип
Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко