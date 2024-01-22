Президент Литвы призвал увеличить военную помощь Украине
- 22.01.2024, 2:37
У Кремля не должно остаться ресурсов для продолжения войны.
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал увеличить военную помощь Украине и усилить давление на Москву, сообщает Spiegel.
«Мы должны расширить нашу поддержку Украине: системы противовоздушной обороны, оружие, военная техника, зимняя форма - все, о чем просят украинцы», - сказал он после встречи со своими коллегами из Польши, Латвии и Румынии в Каунасе.
«Мы должны продолжать санкции: у Кремля не должно остаться ресурсов для продолжения этой войны», - добавил глава литовского государства.
Главы четырех стран ЕС обсудили вопросы безопасности и обороны и укрепления восточного фланга НАТО. Вместе они также приняли участие в симпозиуме «Идея Европы» в культурной столице Европы 2022 года. К участникам мероприятия в видеообращении также обратился президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что его страна борется за европейские ценности и что Украина стала передовой линией в борьбе Европы за себя.
«Прошло 274 дня и антиевропейская агрессия России обречена на провал, европейская свобода гарантирована», - сказал он.