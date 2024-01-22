закрыть
22 января 2024, понедельник, 4:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: РФ вынуждена перебрасывать ПВО с фронта после атаки на газовый терминал

  • 22.01.2024, 3:47
СМИ: РФ вынуждена перебрасывать ПВО с фронта после атаки на газовый терминал

СБУ нанесла не только значительный материальный, но и имиджевый ущерб РФ.

Россия вынуждена перебрасывать свое ПВО с фронта после атаки на газовый терминал «Усть-Луга Ойл» в Ленинградской области.

Об этом сообщают источники РБК-Украина.

Нефтяной терминал «Усть-Луга Ойл» - это один из самых новых и важных в РФ. Он работает на экспорт, но поставляет также топливо и для российских войск.

После атаки СБУ все танкеры, которые были у терминала, отошли далеко в море. Их загрузка сорвана.

«Эта атака СБУ нанесла не только значительный материальный, но и имиджевый ущерб РФ. Хваленая российская ПВО продемострировала свою дырявость», - заявил источник.

По данным источника, россияне вынуждены перебрасывать еще больше установок ПВО с фронта на защиту тыла.

Атака на морской терминал в русском Усть-Луге

В ночь на 21 января в районе нефтяного терминала Морского торгового порта в поселке Усть-Луга Ленинградской области произошел взрыв. Жители ближайших городов, расположенных неподалеку от порта, сообщали о беспилотниках.

Позже в терминале начался пожар. С предприятия пришлось эвакуировать около 150 человек.

Кроме того, этой ночью в России было «громко» не только в районе нефтяного терминала. Кроме того, взрывы слышали и в Туле, где был атакован завод «Щегловский вал» по производству ЗРК «Панцирь». Эта атака, в свою очередь, стала делом рук украинских разведчиков.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип
Полеты выдвиженца во сне и наяву
Полеты выдвиженца во сне и наяву Владимир Халип
Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко