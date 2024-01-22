СМИ: РФ вынуждена перебрасывать ПВО с фронта после атаки на газовый терминал 22.01.2024, 3:47

СБУ нанесла не только значительный материальный, но и имиджевый ущерб РФ.

Россия вынуждена перебрасывать свое ПВО с фронта после атаки на газовый терминал «Усть-Луга Ойл» в Ленинградской области.

Об этом сообщают источники РБК-Украина.

Нефтяной терминал «Усть-Луга Ойл» - это один из самых новых и важных в РФ. Он работает на экспорт, но поставляет также топливо и для российских войск.

После атаки СБУ все танкеры, которые были у терминала, отошли далеко в море. Их загрузка сорвана.

«Эта атака СБУ нанесла не только значительный материальный, но и имиджевый ущерб РФ. Хваленая российская ПВО продемострировала свою дырявость», - заявил источник.

По данным источника, россияне вынуждены перебрасывать еще больше установок ПВО с фронта на защиту тыла.

Атака на морской терминал в русском Усть-Луге

В ночь на 21 января в районе нефтяного терминала Морского торгового порта в поселке Усть-Луга Ленинградской области произошел взрыв. Жители ближайших городов, расположенных неподалеку от порта, сообщали о беспилотниках.

Позже в терминале начался пожар. С предприятия пришлось эвакуировать около 150 человек.

Кроме того, этой ночью в России было «громко» не только в районе нефтяного терминала. Кроме того, взрывы слышали и в Туле, где был атакован завод «Щегловский вал» по производству ЗРК «Панцирь». Эта атака, в свою очередь, стала делом рук украинских разведчиков.