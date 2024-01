Диетолог назвал 10 суперпродуктов для завтрака, которые помогут похудеть 22.01.2024, 5:58

Утренний прием пищи может ускорить обмен веществ.

Завтрак - самый важный прием пищи дня, особенно когда вы пытаетесь похудеть и набрать мышечную массу. Утренний прием пищи может ускорить обмен веществ, помочь стабилизировать уровень сахара в крови, регулировать аппетит и обеспечить энергию для тренировок.

Как пишет Eat This, Not That, диетолог Дестини Муди поделилась своими 10 лучшими продуктами для завтрака, которые помогут вам и похудеть и набрать мышечную массу.

10 лучших продуктов для завтрака

В списке, который озвучила специалист, значатся:

яйца (яйца содержат холин и витамины группы B, обеспечивают устойчивый заряд энергии, который поможет вам начать свой день);

канадский бекон (благодаря высокому содержанию белка и меньшему количеству жира канадский бекон является разумным выбором для завтрака для тех, кто хочет нарастить мышечную массу и сбросить лишние килограммы);

куриные сосиски (восхитительное дополнение к диете, ориентированной на потерю веса и набор мышечной массы);

овес (сложные углеводы в овсе обеспечивают стабильное высвобождение энергии, сохраняя заряд энергии на протяжении всего утра);

творог (источник белка медленного высвобождения, а потому - идеальный выбор для восстановления и поддержания мышц);

греческий йогурт (богатый белком завтрак, который содержит пробиотики для здоровья кишечника и белок для роста мышц и насыщения);

зерновые с высоким содержанием клетчатки (поддерживают здоровье пищеварительной системы и сохраняют чувство сытости);

протеиновые коктейли (удобный способ начать свой день со значительной дозы белка);

смузи (также способствует снижению веса и набору мышечной массы)

английские маффины (насыщены сложными углеводами и клетчаткой, обеспечивают устойчивую энергию и помогают дольше чувствовать себя сытыми).