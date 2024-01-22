Курс доллара начнет меняться? 22.01.2024, 8:05

Прогноз аналитиков на следующую неделю.

Основным итогом прошлой недели можно назвать стабильность и предсказуемость обменного курса национальной валюты. Несмотря на небольшие изменения курсов доллара США и российского рубля, динамика рынка менялась в узком диапазоне. Чего ждать от курсов валют на текущей неделе? Об этом в обзоре от Myfin.by.

Стабильный рынок

В первые дни прошлой недели, как мы и предполагали, курс доллара США на торгах БВФБ снизился до локального минимума в USD/BYN 3,1481. Затем курс доллара несколько вырос, но в последний торговый день в пятницу 19 января вновь снизился до закрытия недели на USD/BYN 3,1637. По итогам недели доллар минимально вырос на +0,32%, но с начала года сохраняется снижение курса на -0,43%. Дневной торговый объём по доллару США на прошлой неделе был около 15,0 млн долларов США за сессию.

Курс российского рубля менялся с точностью до запятой. Небольшой максимум в начале недели до RUB/BYN 3,5890 за 100 российских рублей. Затем снижение до 3,5679 к окончанию торгов. Торговый объём российским рублём менялся в диапазоне от максимального за неделю 38 млн долларов США (в эквиваленте) до 22 млн долларов США к концу недели. По итогам, за прошлую неделю курс российского рубля снизился на -0,21%, с начала года сохраняется рост курса на+1,97%.

При этом, каких-либо значимых событий, как на внутреннем валютном рынке, так и на мировых финансовых площадках не происходило. С большой долей вероятности, и начинающаяся неделя станет продолжением предыдущей.

Китайские юани поддерживают курс рубля

Российский рубль, а с ним и белорусская национальная валюта, будут находиться в зоне комфорта. Факторы, поддерживающие рубль остаются в силе, это – высокие цены на нефть, относительная геополитическая стабильность и начинающийся в Российской Федерации налоговый период. Кроме того, на рынке на постоянной основе присутствует Центробанк России, который в рамках исполнения бюджетного правила ежедневно выводит на российский рынок около 4,3 млрд рублей в виде китайских юаней.

Кроме того, по сообщениям того же Банка России, в последние месяцы прошлого года на валютном рынке зафиксирован рекордный за 2023 год объём покупки иностранной валюты, преимущественно долларов США и евро, со стороны физических лиц. За октябрь-декабрь 2023 года физлица скупили долларов и евро примерно на 50 млрд долларов США в эквиваленте. Покупали на бирже, в банках, наличные и безналичные, и вся эта денежная масса оказалась «под подушкой». Невзирая на старания банков повысить ставки по рублёвым депозитам и снижать по депозитам в иностранной валюте. Покупали и на максимальных курсах, и на минимальных, то есть действовали не всегда рационально. Но факт налицо, и ЦБ России назвал эти действия «контрциклическими». Но с началом 2024 года покупки иностранной валюты населением существенно снизились, возможно, это было связано с новогодними каникулами.

На внебиржевом рынке Форекс значимым событием этой недели может стать первое в этом году решение Европейского Центробанка по процентной ставке. Заседание регулятора состоится в четверг 25 января в 16:15 мск, итоговая пресс-конференция госпожи Лагард в 16:45 мск. Какие либо изменения в монетарной политике маловероятны, интерес будет представлять оценка текущего состояния экономики еврозоны. Хотя и тут всё понятно – инфляция высокая и бороться с ней будем всеми доступными методами и столько, сколько понадобится для полного и окончательного искоренения этой неприятности. В остальном всё хорошо.

Чего ждать от курсов валют

С этой точки зрения на текущей неделе и на белорусском валютном рынке каких либо существенных колебаний обменного курса белорусского рубля ожидать не стоит. Курс доллара США остаётся около текущих значений, возможно минимальное снижение в сторону USD/BYN 3,1500. Российский рубль также около значений прошлой недели RUB/BYN 3,5600 за 100 российских рублей.

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