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Путин создает параллельную реальность

  • Виктор Шлинчак
  • 22.01.2024, 8:13
  • 6,560
Путин создает параллельную реальность

Действительно ли глава Кремля ищет мира?

Уверенность экс-посла в Великобритании Вадима Пристайко в интервью Наталье Мосейчук, что Путин посылает миру сигналы готовности к переговорам, меня несколько смутила. Мол, российский диктатор уже может рассказать своему народу, и что молодые республики спас, и что сухопутный коридор в Крым прорубил, и что ЗАЭС теперь все захваченное может обеспечить энергетически. И даже мобилизация ему не очень поможет, потому что мы уничтожили большое количество российской техники.

В то, что Путин может создавать параллельную реальность, охотно верю. Но категорически не верю в то, что он хочет переговоров, которые сузят его стратегический маневр. А это – не просто об Украине.

Если вспомнить известную мюнхенскую речь Путина (в интервью о Мюнхене было бегло упомянуто), то цель Москвы – не просто дестабилизировать ситуацию в регионе, а восстановить свою доминирующую роль в странах бывшего Варшавского договора.

Путин хочет признания и покорности, он хочет влиять на часть мира и сидеть рядом с президентом США и главой Китая. Чтобы вместе «на троих» заправлять мировым порядком «в новых реалиях», как он часто говорит. С этой точки зрения Путину никакие переговоры в ближайшее время не нужны (особенно для определения победителя в Белом доме). Более того, не исключено, что Россия в период самого ожесточенного политического противостояния в США попытается пойти на еще большую эскалацию, снижая шансы нынешней демократической администрации на победу и сжимая механизмы быстрого реагирования в период президентской кампании.

А уже в следующем году Путин, скорее всего, действительно будет слать гонцов, чтобы выйти на двустороннюю, а возможно, и трехстороннюю встречу в формате Россия – США – Китай. Чтобы, закрепляя свои тактические успехи, говорить о расширении влияния на часть Европы, включая Украину.

В конце концов, корреляция этого сценария зависит от того, понимают ли (и как) это на Западе и готовы ли они помогать нам (и себе тоже) этот сценарий поломать. Именно так, если вкратце, я вижу развитие событий в ближайшем году.

Поэтому слова «Путин посылает сигналы о переговорах» для меня выглядят как минимум алогичными. Особенно из уст опытного украинского дипломата, с которым я знаком лет 20, если не больше. Но посмотрим в 2025 году, чья теория была ближе к реальности.

Виктор Шлинчак, «Фейсбук»

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