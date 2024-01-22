ЦАХАЛ приближается к заложникам на юге сектора Газа 22.01.2024, 8:30

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Операция в Хан-Юнисе в самом разгаре.

Армия обороны Израиля приближается к высшему руководству ХАМАС и заложникам в Хан-Юнисе, что на юге сектора Газа. Об этом сообщил семьям заложников в воскресенье, 21 января, министр обороны Израиля Йоав Галлант, пишет The Jerusalem Post.

«Операция в Хан-Юнисе в самом разгаре. Есть первые признаки того, что достижение наиболее чувствительных для ХАМАС мест приближает нас к достижению двух главных целей войны», — сказал Галлант.

Две главные цели войны против ХАМАС — это освобождение заложников и уничтожение самой группировки.