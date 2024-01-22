Буданов рассказал о состоянии здоровья жены после отравления 4 22.01.2024, 8:38

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Жену главы украинской разведки отравили в ноябре прошлого года.

Начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью Financial Times, опубликованном 21 января, что его супруга Марианна продолжает лечение после отравления в ноябре прошлого года.

Издание отмечает, что глава ГУР передвигается на улице со свитой телохранителей и агентов спецслужб. Буданов подвергался неоднократным попыткам покушений, но не пострадал.

В то же время его жене Марианне Будановой повезло меньше, подчеркнула FT.

Начальник ГУР рассказал, что «она лечится» и «ей уже лучше».

При этом Буданов отказался уточнить, был ли он сам или его жена целью отравления, написала FT.