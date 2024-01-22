«Загрузка сорвана»: оккупанты остались без топлива после удара по Усть-Лугу 4 22.01.2024, 8:46

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И вынуждены перебрасывать ПВО с фронта.

Ранним утром 21 января несколько беспилотников атаковали нефтяной терминал «Усть-Луга Ойл» в Ленинградской области. СМИ подтвердили информацию о «нападении», а в Минобороны РФ утверждали, что атак в этом районе не было. Вечером 21 января стало известно, что терминал «Усть-Луга Ойл» (лдин из самых новых и важных в РФ) остановил работу, пишет «Диалог».

Украинский ТГ-канал «Груз 200» пишет, что терминал в Балтийском море работает на экспорт, но также поставляет топливо для российских войск. После налета дронов все танкеры, которые были у терминала, отошли далеко в море. Их загрузка сорвана. «Эта атака СБУ нанесла не только значительный материальный, но и имиджевый ущерб РФ. Теперь, по данным наших источников, россияне вынуждены перебрасывать еще больше установок ПВО с фронта на защиту тыла», - говорится в сообщении.

Российский ТГ-канал «Mash на Мойке» пишет, что после удара по «Новатэк Усть-Луга» на объектах критической инфраструктуры Ленобласти ввели режим повышенной готовности. Силовикам приказали уничтожать все БПЛА на прилегающих территориях.

Однако блогер Анатолий Несмиян не уверен в успехе борьбы российских силовиков с воздушными целями: «Вообще, как оказалось, вся программа перевооружения армии, на которую потратили без малого триллион долларов, куда-то практически вся делась. В основном на аналогов не имеющие мультфильмы 2018 года и на озвучку американских роликов с «Ютуба» на русский язык». А вот воевать с малоразмерными воздушными целями оккупанты не могут, поэтому беспилотники без проблем проходят больше тысячи километров над «сакральной территорией» и попадают точно по целям, хотя оборонное ведомство агрессора постоянно уверяет, что все цели ВСУ были поражены.

Порт Усть-Луга — один из двух основных рынков экспорта энергоносителей в Балтийском море. Он расположен примерно в 130 километрах к юго-западу от Санкт-Петербурга, родного города Владимира Путина, и недалеко от границы с Эстонией. Напомним, после удара по терминалу в Ленинградской области начался пожар.