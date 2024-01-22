Минчанка решила сделать подарок «дорогому ее сердцу полковнику» 2 22.01.2024, 9:04

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Все закончилось судом.

Минчанка увидела рекламу «рисуем портрет по фотографии» в TikTok и решила сделать подарок дорогому для нее человеку на 23 февраля. Она согласовала с компанией, предлагающей такую услугу, вариант портрета, перевела предоплату. Но, не дожидаясь результата, подала в суд — и ей не только вернули деньги, но выплатили еще и компенсацию вреда. Эту «художественную историю» мы нашли в банке судебных решений, пишет «Зеркало».

За неделю до 23 февраля женщина наткнулась в TikTok на рекламный ролик студии портретов. По фотографии заказчика компания обещала нарисовать на холсте красками точный портрет. А минчанка как раз искала вариант нестандартного подарка дорогому для нее человеку.

Она связалась со студией, узнала стоимость портрета — 170 рублей за картину размером 40 на 60 сантиметров и еще 40 рублей за срочность. Согласовав детали и переведя предоплату — 95 рублей, она стала ждать результатов. 21 февраля ей сообщили, что портрет готов.

Однако как раз в это время женщина узнала, что иногда под видом картины могут продавать фотопечать на холсте, которая стоит 35−45 рублей. Она связалась со студией, чтобы уточнить — это все же фотопечать или настоящая картина.

«Ей сообщили, что в данной студии портрет изготавливается путем отрисовки

на графическом планшете, а не красками на холсте, и прислали видео, на котором

был запечатлен процесс обработки фото до стиля рисунка и содержалось

сообщение, что они „не хотят никого расстроить…“», — говорится в материалах суда.

Студия добавила, что они рисуют портреты и красками — но к указанному сроку выполнить такой заказ они бы не успели.

Минчанка обратилась в суд, требуя расторгнуть договор и вернуть деньги. Она посчитала, что студия ввела ее в заблуждение относительно способа исполнения портрета и нарушила ее право на получение достоверной информации об услуге. Женщина также сослалась на рекламный ролик, который содержал однозначную информацию, что портреты изготавливаются «настоящими красками: акрил, масло, поталь и текстурный гель». Кроме этого, в видео был показан процесс рисования портрета — художниками, с использованием красок и холста, а про фотопечать речи не шло.

«Учитывая, что портрет предназначался в дар дорогому ей человеку в звании

полковника на День защитника Отечества, и из-за незаконных действий Ответчика

она осталась в неловком положении буквально за два дня до праздника, она

испытывала глубокие нравственные страдания, которые выразились в чувствах

разочарования и бессилия осуществить задуманный сюрприз, так как времени до

праздника совсем не оставалось, а также негативных чувствах злости и обиды по

поводу нарушения ее прав потребителя», — говорится в обосновании иска.

Она потребовала вернуть полученную студией предоплату, 596 рублей неустойки и материальную компенсацию морального вреда в размере 1000 рублей.

Суд согласился с тем, что ее права были нарушены, но требования женщины посчитал завышенными. Он постановил взыскать со студии в пользу минчанки предоплату (95 рублей), неустойку в размере 50 рублей и материальную компенсацию морального вреда в размере 70 рублей — всего 215 рублей.

Со студии в доход государства также взыскали госпошлину в доход государства по иску о расторжении договора (185 рублей), по иску о взыскании суммы и неустойки (74 рубля) и по иску о материальной компенсации морального вреда (111 рублей) — всего 370 рублей.