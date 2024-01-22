Лукашенко в поздравлении дипломатам попросил их укрепить то, чего нет
- 22.01.2024, 9:15
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Диктатор поздравил дипломатов с профессиональным праздником.
Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов дипломатической службы Беларуси с профессиональным праздником, который он учредил в 2018 году. Об этом сообщает его пресс-служба.
Он выразил уверенность в том, что дипломаты «и впредь будут делать все для укрепления авторитета белорусского государства на международной арене». Как они будут укреплять то, чего нет, диктатор не уточнил.