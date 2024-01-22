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В Минске молитва о единстве христиан прошла без православных

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  • 22.01.2024, 9:39
  • 2,336
В Минске молитва о единстве христиан прошла без православных

На молитве присутствовали католики и протестанты.

В Минске прошла традиционная январская молитва о единстве христиан. И впервые на ней отсутствовали представители Белорусской православной церкви, пишет «Хрысцiянская вiзiя».

Обычно БПЦ представлял заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениях церкви и общества протоиерей Александр Шимбалев. Но 20 января ни он, ни кто-то другой в Минский архикафедральный костел не пришел.

На молитве присутствовали католики и протестанты.

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