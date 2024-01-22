В Минске молитва о единстве христиан прошла без православных

В Минске молитва о единстве христиан прошла без православных2
- 22.01.2024, 9:39
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На молитве присутствовали католики и протестанты.
В Минске прошла традиционная январская молитва о единстве христиан. И впервые на ней отсутствовали представители Белорусской православной церкви, пишет «Хрысцiянская вiзiя».
Обычно БПЦ представлял заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениях церкви и общества протоиерей Александр Шимбалев. Но 20 января ни он, ни кто-то другой в Минский архикафедральный костел не пришел.
На молитве присутствовали католики и протестанты.