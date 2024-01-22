Украинский генерал-разведчик раскрыл неожиданный сценарий бунта в РФ 22.01.2024, 10:01

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Николай Маломуж

В России к власти могут привести переходной режим.

В РФ есть силы, заинтересованные в устранении диктатора Владимира Путина, заявил бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж.

«Прежде всего это люди, которые глубоко владеют ситуацией и хорошо знают, что на самом деле происходит на поле боя и вообще в Российской Федерации. Это прежде всего представители спецслужб. Часть из них, я знаю, были против войны с самого начала, потому что понимали абсурдность этой идеи и огромные риски для России. Но они были вынуждены подчиниться режиму Путина», - подчеркнул он в интервью «Главреду».

Среди этих людей также военные, особенно в отставке, которые писали Путину письма и протестовали против войны, считает экс-глава СВР.

По его мнению, среди этих сил также представители крупного бизнеса, которые сегодня несут огромные потери, потому что все они в изоляции, их активы арестованы.

«Итак, симбиоз российских силовиков, бизнесменов и ряда политиков, которые сегодня находятся в тени, ожидая своего часа, когда Путин ослабнет, будет решать вопрос об устранении Путина, приведении к власти переходного режима в России и проводить остальные мероприятия, связанные с РФ», - добавил Маломуж.