В Минске мужчина привлек к автомобильным кражам 15-летнего сына 2 22.01.2024, 10:47

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Известно о 9 кражах.

Силовики задержали в Минске 38-летнего мужчин и его 15-летнего сына, которых подозревают в серии краж. Они похищали зеркала заднего вида с дорогих автомобилей.

Подросток показывал, где припаркованы BMW. Затем с этих машин снимали линзы и уезжали. При этом в целях конспирации мужчина прятал номер своей машины под снегом и выключал мобильный телефон. Известно о 9 кражах на общую сумму более 10 тысяч рублей. В момент задержания в машине, на которой передвигались мужчина с подростком, оперативники нашли часть «улова».

По словам отца, задачей сына было определять премиум-авто. Заведены уголовные дела за кражи. В милиции говорят, что ранее у отца уже были проблемы с законом — он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.