В самом высоком доме Минска продается квартира с красивым ремонтом 2 22.01.2024, 11:16

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Как она выглядит и сколько стоит.

Самым высоким жилым домом в Минске является ЖК «Лазурит», что стоит напротив «Минск-арены». Небоскреб достигает 138 метров в высоту, а внутри построено 878 квартир. Одна из них выставлена на продажу. Светлая евротрешка готова к проживанию: здесь сделан стильный ремонт, есть встроенная техника и мебель, пишет realt.by. Посмотрите, как она выглядит и сколько стоит.

«Лазурит» — масштабный проект не только потому, что побил рекорды по высоте зднания, но и по причине долгого строительства. Возводили ЖК больше 10 лет. Начиналось все красиво: эффектный проект планировали превратить в гостинично-жилой комплекс. В 2011 году предложение казалось актуальным, так как через три года Минск должен был принять Чемпионат мира по хоккею. Инвестором проекта выступил российский бизнесмен Николай Бурнос.

Время шло, а на строительной площадке то и дело возникали сложности, вносились корректировки. Сперва в гостиничную зону, под которую выделили самый высокий сектор здания, добавили квартиры. Позже срок сдачи дома перенесли на 2016 год. И, когда стало понятно, что с элитным жильем на рынке дела обстоят не очень, начали снижать ценник за метр. Глобально это ничего не изменило. В итоге энтузиазм вкладывать деньги в ЖК у главного инвестора тоже сократился — и стройка встала.

В 2014 году за долгострой берется компания «Вармани», которая полностью изменила образцовый проект. Во-первых, они сразу отказались от гостиницы. Во-вторых, зеркальное остекление фасада заменили на стекло и керамогранит. Но и это упрощение не помогло возродить ЖК. Застройщик построил лишь несколько этажей и застыл. В 2015 году в дело вмешался президент. Участок у «Вармани» забрали и стройку передали УКСу Мингорисполкома, который укрепил конструкцию «Лазурита» и внес последние корректировки в проект. ЖК сдали в 2021 году.

Дом находится на проспекте Победителей, 115. Квартира, что выставлена на продажу, располагается на 11 этаже в секторе с 20-ю этажами. Речь про евротрешку в 67 квадратных метров.

В квартире две отдельные комнаты, в которых сделаны спальни. В хозяйской есть выход на застекленную лоджию. Здесь выполнен дизайнерский ремонт: светлые стены под покраску, на полу — паркет, установлены скрытые двери с дополнительной шумоизоляцией, откосы из керамогранита.

Комнаты обставлены мебелью, которая останется после продажи.

Совмещенная кухня-гостиная выполнена в таких же светлых оттенках. Контраст создают темная столовая мебель, теплый оттенок подсветки в кухне и золотые светильники. В квартире уже установлена бытовая техника.

Санузел в квартире совмещенный. Он тоже светлый, но пространство кажется еще более просторным за счет большого зеркала. Тут также сделаны встроенные шкафчики.

Квартира стоит 179 900 долларов. Квадратный метр — 2 685 долларов.