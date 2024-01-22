Шаман попер за флажки 3 Алексей Рощин

22.01.2024, 11:25

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А ведь его с рук кормили.

«Я-русский» певец Шаман выпустил новый клип, про который даже не удастся сказать, что ему его «навязали» какие-нибудь хитрые продюсеры «из недружественных стран», поскольку слова и музыка - тоже Шамана. Клип называется «Живой» - и, конечно, полное впечатление, что он - извечным для несвободной (всегда) России эзоповым языком посвящен... Навальному. Который, напомню, сейчас отбывает срок в 29 лет лишения свободы в колонии самого строгого режима за Полярным кругом.

«Не прятался ты за спиной

С Победой вернулся домой.

Живой! Живоооой!»

Аллюзии прозрачны. «С Победой вернулся» - Навальный вернулся из Берлина в Москву, как мы помним, рейсом компании «Победа». Упор на «Живой!» тоже понятен - вернулся после того, как пролежал в коме в результате отравления, между жизнью и смертью. Даже дата выпуска как будто специально приурочена к 17 января (17 января 2021 года Навальный прилетел в Россию).

Но даже если «все совпадения случайны» - все равно сама тема клипа у Шамана какая-то явно «непатриотичная», поперек всех нынешних российских трендов. Во-первых, в современной России в принципе тема милосердия - при абсолютно господствующем НБС - приглушена по максимуму; и уж тем более - милосердие к узникам. Скорее, это тема для доноса. Как это - сочувствовать посаженному в тюрьму? Власть же не ошибается! Посадили - значит так надо! Кто сочувствует - тот, наверно, сам карбонарий!

Тем не менее Шаман - как может, на языке поп-культуры - попер за флажки. А ведь его - с рук кормили. Продвигали именно как «молодого патриотичного», готовую замену для «развратно-космополитичного, бездуховного, испорченного влиянием тлетворного Запада» прежнего поколения российской эстрады. Думали, он про Донбасс петь будет.

А он - вона как. Вместо Донбасса - про Навального поёт. Ставит под сомнение решения партии и правительства. Раскачивает лодку.

Рискует Шаман, крепко рискует. Впрочем, мне всегда его было жалко. Парень с голосом, талантливый, на «Голосе» еще в его золотом составе жюри - второе место взял. И - никому нахрен не был нужен (как, впрочем, почти все победители «Голоса» - никто карьеры не сделал). Надо было или так и прозябать в безвестности - или продаваться государству, как единственному источнику бабла и влияния. Ярослав долго, надо сказать, держался, пытался найти «третий путь» наверх - но в РФ другого пути из андерграунда нет. В стране с отсутствием частной инициативы их и не может быть.

Так что Шаман решил, как я понимаю, временно продать душу дьяволу - с надеждой когда-нибудь выкупить обратно. И лично я его за это не осуждаю, хотя план по всему - безнадежный. И очень противный. Пошел к упырям плясать под их дудку. Фу.

Но в нем все ж ощущалось - он в этом царстве мертвых оставался... живой. Вот - рванулся.

Алексей Рощин, Telegram