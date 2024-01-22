закрыть
22 января 2024, понедельник, 12:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Шаман попер за флажки

3
  • Алексей Рощин
  • 22.01.2024, 11:25
  • 7,334
Шаман попер за флажки

А ведь его с рук кормили.

«Я-русский» певец Шаман выпустил новый клип, про который даже не удастся сказать, что ему его «навязали» какие-нибудь хитрые продюсеры «из недружественных стран», поскольку слова и музыка - тоже Шамана. Клип называется «Живой» - и, конечно, полное впечатление, что он - извечным для несвободной (всегда) России эзоповым языком посвящен... Навальному. Который, напомню, сейчас отбывает срок в 29 лет лишения свободы в колонии самого строгого режима за Полярным кругом.

«Не прятался ты за спиной

С Победой вернулся домой.

Живой! Живоооой!»

Аллюзии прозрачны. «С Победой вернулся» - Навальный вернулся из Берлина в Москву, как мы помним, рейсом компании «Победа». Упор на «Живой!» тоже понятен - вернулся после того, как пролежал в коме в результате отравления, между жизнью и смертью. Даже дата выпуска как будто специально приурочена к 17 января (17 января 2021 года Навальный прилетел в Россию).

Но даже если «все совпадения случайны» - все равно сама тема клипа у Шамана какая-то явно «непатриотичная», поперек всех нынешних российских трендов. Во-первых, в современной России в принципе тема милосердия - при абсолютно господствующем НБС - приглушена по максимуму; и уж тем более - милосердие к узникам. Скорее, это тема для доноса. Как это - сочувствовать посаженному в тюрьму? Власть же не ошибается! Посадили - значит так надо! Кто сочувствует - тот, наверно, сам карбонарий!

Тем не менее Шаман - как может, на языке поп-культуры - попер за флажки. А ведь его - с рук кормили. Продвигали именно как «молодого патриотичного», готовую замену для «развратно-космополитичного, бездуховного, испорченного влиянием тлетворного Запада» прежнего поколения российской эстрады. Думали, он про Донбасс петь будет.

А он - вона как. Вместо Донбасса - про Навального поёт. Ставит под сомнение решения партии и правительства. Раскачивает лодку.

Рискует Шаман, крепко рискует. Впрочем, мне всегда его было жалко. Парень с голосом, талантливый, на «Голосе» еще в его золотом составе жюри - второе место взял. И - никому нахрен не был нужен (как, впрочем, почти все победители «Голоса» - никто карьеры не сделал). Надо было или так и прозябать в безвестности - или продаваться государству, как единственному источнику бабла и влияния. Ярослав долго, надо сказать, держался, пытался найти «третий путь» наверх - но в РФ другого пути из андерграунда нет. В стране с отсутствием частной инициативы их и не может быть.

Так что Шаман решил, как я понимаю, временно продать душу дьяволу - с надеждой когда-нибудь выкупить обратно. И лично я его за это не осуждаю, хотя план по всему - безнадежный. И очень противный. Пошел к упырям плясать под их дудку. Фу.

Но в нем все ж ощущалось - он в этом царстве мертвых оставался... живой. Вот - рванулся.

Алексей Рощин, Telegram

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип
Полеты выдвиженца во сне и наяву
Полеты выдвиженца во сне и наяву Владимир Халип
Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко