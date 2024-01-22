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Минское кафе внесло девушку в черный список

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  • 22.01.2024, 11:29
  • 5,554
Минское кафе внесло девушку в черный список

Причина нестандартная.

Девушка отпраздновала свой день рождения в столичном кафе. Обслуживание, еда и интерьеры очень понравились. Но когда в следующий раз она захотела посетить бистро, неожиданно выяснилось, что попала в черный список, пишет nashaniva.com.

Историю Лиза рассказала в своем тиктоке. Все началось в ноябре прошлого года. Тогда девушка искала, где отпраздновать свой 21-ый день рождения. Решила пригласить подружек в знаменитое бистро с русалками — Mon Nom. Она знала, что у этого кафе есть правило: забронировать столик можно только для компании, в которой минимум пять человек (если гостей меньше, они занимают место по живой очереди). Блогера это вполне устраивало, так как она планировала праздновать вместе с четырьмя подругами.

— К сожалению, в день моего рождения одна из подруг заболела и сказала, что не может прийти. Не отменять же мне из-за этого весь праздник и не портить себе настроение. В заведении было уютно и очень мило, с нами хорошо общался весь персонал и никто ничего не спрашивал про пятого человека. Я оплатила счет, оставила чаевые и спокойно ушла.

А недавно девушка снова захотела посетить Mon Nom. Она стала искать страницу кафе в инстаграме, однако вскоре поняла, что по каким-то причинам ее заблокировали. Она удивилась и попросила подругу написать в директ бистро и выяснить, в чем же причина. Та получила ответ: «Блокируются аккаунтыза нарушение правил бронирования».

@lizzko Отстутсвие клиентоориентированности или просто обиженки. Мой опыт похода в MonNom в Минске #monnom #monnombar #минск #заведенияминск ♬ оригинальный звук - Liz

— Так вот, у меня вопрос к Mon Nom: расскажите мне, пожалуйста, если у меня заболела подруга в день рождения, я должна писать вам и отчитываться о количестве гостей и срывать себе праздник? Или я должна была искать себе новое заведение в вечер субботы? Нас было не один человек, не два. Нас было четверо. Но, к сожалению, это кафе не хочет меня видеть.

За два дня видео набрало почти 360 тысяч просмотров. Мнения комментаторов разделились. Кто-то считает странной политику бистро, из-за которой нельзя забронировать столик меньше, чем на пять человек. Другие уверены, что девушка должна была предупредить хостес об изменении количества гостей и надеяться, что в честь праздника для нее сделают исключение.

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