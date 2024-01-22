Настоящий кремлевский переворот Сергей Таран

22.01.2024, 11:33

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Сергей Таран

Запад готовится к масштабной войне с Россией.

Война может произойти в любой момент в следующие 20 лет – заявил председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр.

В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия может напасть на страны НАТО через «5-8 лет».

Самые уязвимые к нападению страны Балтики Эстония, Латвия и Литва строят линии обороны на границе с Россией и Беларусью. А Франция, которая даже во времена Холодной войны пыталась иногда маневрировать между СССР и США сейчас настраивает свою экономику на масштабное военное производство, которое, в частности, будет работать на украинский фронт.

И это все хорошо потому, что чем лучше Запад подготовится к войне, тем меньше шансов, что она будет. Россия не будет воевать с теми, кто к этому готов.

Холодным душем для Европы стала перспектива избрания Трампа, который не собирается вкладываться в безопасность Европы. И поэтому в собственную безопасность Европа вынуждена вкладываться сама.

Но самое главное, что в массовом сознании европейцев произошел настоящий кремлевский переворот.

Если раньше виновником войны в воображении европейцев был Путин, то сейчас, предупреждая о войне на десятки лет вперед, европейцы решаются делать вывод, что виновата вся его тяжело больная страна... Наконец.

Сергей Таран, «Фейсбук»