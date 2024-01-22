10 лет назад на Майдане погиб белорус Михаил Жизневский 2 22.01.2024, 11:34

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Посмертно он стал Героем Украины.

10 лет назад, 22 января 2014-го, во время революции в Киеве погиб белорус Михаил Жизневский. Посмертно он стал Героем Украины, был удостоен ордена Героев Небесной Сотни.

Гомельчанин Жизневский являлся активным членом украинской организации УНА-УНСО, с самого начала участвовал в Майдане, занимался охраной территории площади. Трагически погиб на улице Грушевского через три дня после начала уличных стычек протестующих и силовиками. Пуля попала ему прямо в сердце и прошла навылет. До сих пор неизвестно, кто сделал тот выстрел. Михаил Жизневский не дожил 4 дня до своего 26-летия.

26 января 2014-го с белорусом, как с героем, простились тысячи жителей украинской столицы. Похороны состоялись 28 января в поселке Знамя Труда под Гомелем.

В июне 2017-го тогдашний украинский президент Петр Порошенко вручил Михаилу и Нине Жизневским звезду Героя Украины, которой посмертно был награжден их сын. Михаил Жизневский стал первым иностранным гражданином, которого удостоили звания Героя Украины.