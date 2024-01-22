ВСУ уничтожили почти полк оккупантов, десятки единиц техники и артиллерии

ВСУ уничтожили почти полк оккупантов, десятки единиц техники и артиллерии3
- 22.01.2024, 11:42
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Обновлены потери России.
За минувшие сутки российская армия потеряла 830 солдат и офицеров, 69 единиц техники и 21 артиллерийскую систему. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Утром военные заявляли о 68 боевых столкновениях на фронте, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Вербового, Работино и Крынок.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 376 860 (+830),
— танков — 6192 (+11),
— боевых бронированных машин — 11 489 (+23),
— артиллерийских систем — 8896 (+21),
— РСЗО — 968,
— средств ПВО — 657 (+2),
— самолетов — 331,
— вертолетов — 324,
— БПпЛА оперативно-тактического уровня — 6961 (+25),
— крылатых ракет — 1819 (+1),
— кораблей/катеров — 23,
— подлодок — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 11 891 (+29),
— специальной техники — 1397 (+5).