ВСУ уничтожили почти полк оккупантов, десятки единиц техники и артиллерии 3 22.01.2024, 11:42

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Обновлены потери России.

За минувшие сутки российская армия потеряла 830 солдат и офицеров, 69 единиц техники и 21 артиллерийскую систему. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Утром военные заявляли о 68 боевых столкновениях на фронте, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Вербового, Работино и Крынок.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 376 860 (+830),

— танков — 6192 (+11),

— боевых бронированных машин — 11 489 (+23),

— артиллерийских систем — 8896 (+21),

— РСЗО — 968,

— средств ПВО — 657 (+2),

— самолетов — 331,

— вертолетов — 324,

— БПпЛА оперативно-тактического уровня — 6961 (+25),

— крылатых ракет — 1819 (+1),

— кораблей/катеров — 23,

— подлодок — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 11 891 (+29),

— специальной техники — 1397 (+5).